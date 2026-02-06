Investigan a un vecino de Torrelavega por sustraer un ternero en Puente Viesgo y 50 kilos de cobre en Polanco

Ternero sustraído. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un hombre de 53 años, vecino de Torrelavega, como presunto autor de dos delitos de hurto, por la sustracción de una ternera en Puente Viesgo y de 50 kilos de cableado de cobre en Polanco.

Además, investiga la presunta participación de otra persona, que se encuentra identificada y pendiente de su localización, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega inició a finales de enero la investigación tras el hurto de un ternero en Puente Viesgo y averiguó los datos de un vehículo posiblemente utilizado para la sustracción del animal.

Tras las primeras pesquisas, los agentes relacionaron dicho vehículo con otro hurto cometido un día más tarde en Polanco, en este caso de cuatro mangueras de cableado de cobre, de unos 50 kilos.

Asimismo, las indagaciones realizadas llevaron a los investigadores a una finca de Torrelavega, donde localizaron y recuperaron el ternero sustraído, de un mes de vida, que fue devuelto en buen estado a su legítimo propietario.

Una vez recuperado el animal, los agentes instruyeron este jueves diligencias en calidad de investigado al presunto autor de ambos hurtos, mientras continúan con la investigación por la presunta participación de la persona que se cree que tuvo participación en los hechos.