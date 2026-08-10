Isabel Coixet, Fernando Trueba, Montxo Armendáriz y Pilar Palomero participarán en el Festival de Cine de Santander

Archivo - Isabel Coixet. - SICS - Archivo

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Festival de Cine de Santander, programada del 11 al 17 de septiembre, ha renovado la sección Orígenes para dedicarla a primeras películas de cineastas españoles o latinoamericanos que han marcado la historia del cine iberoamericano, y comenzará con 'Tasio', de Montxo Armendáriz; 'Cosas que nunca te dije', de Isabel Coixet; 'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Ópera prima', de Fernando Trueba.

Para abrir esta etapa, se proyectarán del 12 al 15 de septiembre en los cines Embajadores, acompañadas por una presentación y un coloquio con sus respectivos directores, que permitirá conocer en detalle el origen de estas obras, el contexto en el que fueron concebidas y lo que supusieron en la trayectoria de sus autores.

Hasta ahora dedicada al cine clásico, Orígenes se alineará más con la identidad y los pilares que definen el certamen: la apuesta por el cine español e iberoamericano y el descubrimiento de nuevos talentos. Esta reformulación nace con la voluntad de establecer un diálogo entre el presente y el pasado del cine, ha informado la organización.

La directora del certamen, Júlia Olmo, ha explicado que "esta sección reivindica aquellas películas con las que algunos de los cineastas más relevantes de nuestro cine comenzaron su trayectoria y que, con el paso del tiempo, se han convertido en títulos imprescindibles de la cinematografía española e iberoamericana".

PROGRAMACIÓN DE ORÍGENES

Esta nueva etapa de sección Orígenes se inaugurará con la proyección de 'Tasio' (1984), la ópera prima de Montxo Armendáriz, en su reciente copia restaurada en 4K por la Filmoteca Vasca.

El proceso de restauración, supervisado por el propio director y realizado a partir de los negativos originales conservados en Filmoteca Española, ha recuperado la película con la máxima fidelidad posible y ha logrado su selección en Cannes Classics 2024, dedicada a la recuperación del patrimonio cinematográfico.

"Hay personas, acontecimientos o hechos que modifican el rumbo de nuestras vidas. Y sus nombres son referencia obligada al hablar de ellas. En la mía, 'Tasio' es uno de esos nombres ineludibles, determinantes. Primero, como persona; después, como película", ha reconocido su director.

A lo largo de su historia, 'Tasio', que hace 42 años compitió por la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha recibido más de 20 galardones en todo el mundo.

También, el festival programará 'Cosas que nunca te dije', de Isabel Coixet, en una copia restaurada por la Filmoteca de Cataluña.

Estrenada en 1996, rodada íntegramente en inglés y ambientada en Estados Unidos, fue seleccionada para la sección Panorama de la Berlinale. A partir de ese momento, Coixet comenzó a consolidarse más allá de España.

'Cosas que nunca te dije' aborda la soledad, las relaciones humanas y la búsqueda de conexión entre personas que atraviesan momentos de fragilidad. Tres décadas después de su estreno, sigue siendo fundamental para comprender los orígenes del universo cinematográfico de Coixet.

Además, la sección contará con Pilar Palomero, que presentará 'Las niñas', su debut en el largometraje en el año 2020. Estrenada en la sección Generation Kplus del Festival de Cine de Berlín, obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga y fue galardonada con cuatro premios Goya: mejor película, mejor dirección novel, mejor guion original y mejor fotografía.

"'Las niñas' me permitió transformar recuerdos y preguntas muy personales en una película. Fue muy bonito comprobar que una historia tan íntima podía conectar con espectadores de lugares y generaciones muy diferentes", ha detallado la directora.

En 2022 dirigió 'La maternal' y en 2024 'Los destellos', que compitieron en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ganando en ambos casos la Concha de Plata a mejor interpretación protagonista. Ambas estuvieron nominadas a los premios Goya, Feroz y Gaudí.

Asimismo, acogerá la proyección de 'Ópera prima', la primera película de Fernando Trueba quien, 46 años después de ese estreno y con una carrera que incluye un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por 'Belle Époque' (1992), ha afirmado que el miedo fue el sentimiento que le acompañó en su estreno como director.

"Hacer mi primera película supuso mucho miedo. Miedo a saber hacerla. A acabarla en las cuatro semanas que teníamos de rodaje. A que no fuese divertida. A descubrir que era menos inteligente de lo que yo me creía. A que fuese tan mala que mis hermanos pasaran vergüenza por mi culpa", ha reconocido, para añadir que, con el tiempo, se relajó. "Tardé varias películas en aprender a disfrutar haciéndolas. La responsabilidad puede sobre todo. Luego, con los años, te relajas. Pero si pierdes el respeto, y el miedo, estás perdido".