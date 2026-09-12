Isla celebra la Feria del Pimiento con una treintena de puestos y nombra al periodista Tino Cueto como embajador

El periodista Tino Cueto ha sido nombrado como embajador del Pimiento de Isla - GOBIERNO DE CANTABRIA

ARNUERO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arnuero celebra este sábado la Feria del Pimiento de Isla, una cita que este año reúne a más de una treintena de expositores de productos agroalimentarios de Cantabria, entre ellos queso, vinos, embutidos, panes, lácteos y postres tradicionales. También cuenta con actividades culturales, talleres infantiles, exhibiciones de talla de troncos y actuaciones folclóricas dirigidas a todos los públicos.

Además, en esta edición el periodista cántabro Tino Cueto ha sido nombrado embajador del Pimiento de Isla, reconocimiento que se otorga por primera vez en este evento.

A la cita ha acudido la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, donde ha destacado la importancia de este producto hortícola como "uno de los mejores ejemplos de la calidad, autenticidad y arraigo de los alimentos de nuestra tierra".

Junto con el alcalde, José Manuel Igual, y otras autoridades locales, Susinos ha recorrido los distintos espacios de esta feria que se ha consolidado en el calendario regional.

La consejera ha subrayado que el Pimiento de Isla es "una auténtica seña de identidad gastronómica de Cantabria y un producto singular que ha sabido mantener su prestigio gracias al trabajo de generaciones de agricultores comprometidos con la calidad y el territorio".

En este sentido, ha recordado que el Pimiento de Isla está amparado por la figura de calidad 'CC Calidad Controlada', una herramienta que garantiza el origen, la calidad y la trazabilidad de las producciones agroalimentarias de Cantabria.

Asimismo, la también titular de Alimentación ha explicado que esta variedad tradicional cuenta con una norma técnica específica que regula sus características y los sistemas de control gestionados por la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

"Estamos hablando de un pimiento único, de carne gruesa, muy jugoso, de sabor excepcional y especialmente apreciado para el consumo y el asado, un producto cuya calidad está estrechamente ligada a unas condiciones agroclimáticas muy particulares, difíciles de reproducir fuera de este entorno", ha señalado la consejera.

Al respecto, ha explicado que la combinación de los suelos arenosos característicos de Isla, junto con la influencia marina y el clima templado de la costa cantábrica, contribuyen a conferir a este cultivo unas cualidades organolépticas que lo distinguen y que han hecho del Pimiento de Isla una de las hortalizas "más reconocidas" de la comunidad autónoma.

Además, ha puesto en valor el momento de recuperación que vive el sector. "Hace unos años existía preocupación por la continuidad de este cultivo tradicional y hoy podemos afirmar que está resurgiendo gracias al esfuerzo de los productores, la incorporación de nuevos proyectos y el creciente interés de los consumidores por los alimentos de proximidad y calidad diferenciada", ha afirmado.

CALIDAD CONTROLADA

Actualmente, cinco productores están inscritos en la figura de Calidad Controlada del Pimiento de Isla, con una superficie conjunta cercana a media hectárea, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

Entre ellos, Susinos ha destacado el trabajo de La Huerta de Chaves, que es el primer productor agroalimentario de Cantabria en incluir en su etiquetado el sello 'Sabe a Norte', reconocimiento que certifica la calidad y el valor añadido de los alimentos producidos en Cantabria.

La consejera ha felicitado también al Ayuntamiento de Arnuero y a todos los participantes por el éxito de una feria que, desde su primera edición en 2013, se ha consolidado como un escaparate de los productos locales y de la riqueza agroalimentaria de la región.

"El Pimiento de Isla es un magnífico ejemplo de lo que sucede cuando una comunidad cree en sus productos" pues, según ha insistido, lo que nació como una producción ligada a las huertas tradicionales de Arnuero "se ha convertido en un símbolo de nuestra gastronomía y de nuestro patrimonio rural, y esta feria representa precisamente ese compromiso colectivo con la calidad, las tradiciones y el futuro de nuestros pueblos", ha concluido.