IU denuncia también ante la Fiscalía los retrasos en los cribados de cáncer de cérvix y colon

Imagen del coordinador autonómico de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, junto a Leticia Martínez, también del partido, cuando presentaron la denuncia inicial sobre las mamografías en la Fiscalía - IU

Ha ampliado la denuncia que realizó la semana pasada por las demoras en las mamografías, que "llegan a los seis u ocho meses en algunos casos"

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU ha presentado ante la Fiscalía de Cantabria un anexo de ampliación de hechos a la denuncia registrada el pasado 13 de octubre sobre los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, para pedir que se investiguen también los relativos a los cánceres de cervix y colon.

La formación ha decidido así ampliar el objeto de la denuncia que realizó la semana pasada por los retrasos en las mamografías, que según asegura llegan a los "seis u ocho meses en algunos casos", al "constatar" también varios casos de "demora excesiva" en la detención precoz de estos otros dos tipos de cáncer.

El nuevo escrito, firmado por el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, señala que "no se está cumpliendo" la detección precoz de cáncer colorrectal, dirigida a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, "porque ya les ha llegado algún caso de personas que tenían que haber recibido la carta personalizada para hacer la prueba en heces y no ha sido así".

La formación ha alertado de que estos retrasos "comprometen el derecho a la salud y la equidad en el acceso a la sanidad pública", y ha solicitado a la Fiscalía que investigue posibles responsabilidades penales o administrativas derivadas de la gestión del Servicio Cántabro de Salud.

"Cada semana conocemos nuevos casos. La situación supera el ámbito del cáncer de mama y parece afectar a otras patologías oncológicas. El Gobierno debe asumir que estamos ante un problema estructural y no un simple atasco administrativo", ha afirmado Ruiz Salmón.

"DEBILITAMIENTO" DE LO PÚBLICO Y "TRASVASE DE MILLONES" A LA PRIVADA

El anexo presentado ante la Fiscalía añade una secuencia de hechos que, según IU, podría constituir una decisión "deliberada y planificada". "Nos cuesta creer en las casualidades", ha añadido el coordinador autonómico de la formación.

Así, IU describe cómo en diciembre de 2024, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas --conocida como la ley de acompañamiento de los presupuestos--, el Gobierno del PP, con el apoyo del PRC, modificó la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para incluir un artículo que incorpora la figura del "convenio singular" que permite al Ejecutivo poder adjudicar, "sin licitación ni transparencia", servicios sanitarios a entidades sin ánimo de lucro "pero con gestión privada" por un periodo de hasta 20 años (con cuatro de prórroga).

Tras ello, ha recordado que, a primeros de octubre de 2025, desde la Consejería de Salud se encargó al Hospital Santa Clotilde, de gestión privada, la lectura de mil mamografías por acumulación de pruebas.

IU señala que el retraso en el diagnóstico afecta a casi 4.000 mamografías.

La formación sostiene que el encargo a Santa Clotilde se toma después de que no se hayan cubierto bajas, vacaciones, jubilaciones o traslados en Radiología, lo que --dice IU-- "a todas luces, ha debilitado el sistema público, ha provocado el colapso actual y, sobretodo, supone un riesgo potencial para la salud de miles de personas".

Finalmente, indica que el 9 de octubre, el Ejecutivo regional apruebó en Consejo de Gobierno un convenio singular de 216 millones de euros durante 15 años para el hospital Santa Clotilde, el mismo que se le acaban de derivar esas mil mamografías.

"Esta secuencia de hechos deja poco a la imaginación e invita a pensar en una decisión conscientemente tomada que, confiamos, sea analizada por la Fiscalía con detenimiento, junto al estudio de la situación de la demora en diagnósticos de otras patologías oncológicas que nos preocupa mucho", ha sentenciado.