IU-Podemos avisa de la presencia de chinches en Torrelavega y propone un plan municipal de actuación

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TORRELAVEGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Podemos Torrelavega ha avisado de la presencia de chinches en distintos puntos de la ciudad y ha reclamado al Gobierno municipal una intervención urgente y ha propuesto también un plan específico para detectar, controlar y evitar la propagación del problema.

Desde la coalición consideran que el Consistorio debe actuar "con rapidez" y de forma coordinada para evitar que las personas afectadas tengan que afrontar individualmente una situación cuyo tratamiento puede resultar "complejo y costoso".

"No podemos esperar a que el problema vaya a más. El Ayuntamiento tiene que ponerse al frente, conocer el alcance de la situación y poner en marcha una respuesta coordinada", ha señalado Borja Peláez, concejal de IU-Podemos.

La propuesta de su grupo pasa por la creación urgente de un protocolo específico frente a la presencia de chinches, con la participación de las áreas municipales implicadas y la coordinación, cuando sea necesario, con los servicios de Salud Pública del Gobierno de Cantabria.

El mismo debería establecer, según apunta IU-Podemos en un comunicado, cómo se reciben y gestionan los avisos, cómo se evalúan las posibles infestaciones, qué actuaciones corresponden a los servicios municipales y cómo se realiza el seguimiento posterior.

Además, la coalición plantea crear un canal municipal específico --mediante teléfono, sede electrónica o formulario-- para que vecinos, comunidades de vecinos y responsables de establecimientos puedan comunicar posibles casos de forma sencilla y rápida.

Asimismo, propone la elaboración de un mapa municipal de incidencias que permita identificar las zonas y espacios afectados, conocer la evolución de los casos y disponer de información actualizada para orientar las actuaciones municipales.

También, establecer un protocolo de actuación para los espacios municipales en los que se detecte la presencia de chinches, y establecer mecanismos de apoyo para las familias en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el coste de un tratamiento profesional, con una línea extraordinaria de ayudas.

"No pedimos que el Ayuntamiento fumigue cada vez que aparezca un caso, sino que disponga de un plan de actuación antes de que el problema vaya a más", explica el concejal.