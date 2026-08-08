IU-Podemos recorre Cantabria para darse a conocer y recoger propuestas ciudadanas

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Podemos ha puesto en marcha la campaña 'Que el único recorte en Cantabria sea por aquí' con la que recorre "barrio a barrio" la comunidad con el doble objetivo de dar a conocer a su candidato a la Presidencia, Israel Ruiz Salmón, y recoger propuestas ciudadanas que contribuyan tanto a la elaboración del programa electoral como a las iniciativas que posteriormente puedan defenderse en el Parlamento.

"Estamos para escuchar, canalizar las inquietudes de la gente y hacer pedagogía de la importancia de los servicios públicos, de impulsar una fiscalidad progresiva que exija más al 1 por ciento más pudiente y no al 99% en el que nos insertamos la mayoría", ha afirmado el cabeza de la coalición en un comunicado.

En él ha agradecido las propuestas que la gente ha hecho en los primeros días de campaña que ha estado en Torrelavega y Solares, en la que, según ha indicado, ha podido hablar directamente con las personas que se acercaban "de tú a tú" sobre las preocupaciones de los ciudadanos, tales como "las largas listas de espera, los alquileres imposibles o el cierre de aulas".

La campaña continuará durante los próximos días en Liérganes (domingo); Pontejos y Astillero (lunes); Gajano y Santa Cruz de Bezana (martes), y Santander (jueves) mediante mesas informativas, visitas a mercados y buzoneo.

En concreto, se articula en torno a un folleto bajo la pregunta '¿Qué le dirías a tu diputado?', que incorpora un espacio para que la población pueda trasladar por escrito sus sugerencias, demandas o reivindicaciones directamente en las mesas informativas.

Además, las propuestas también pueden enviarse a través de un número de WhatsApp (642467011) habilitado para este fin, ha señalado la coalición.

Además, el diseño del folleto incluye una línea discontinua que separa la zona destinada a las propuestas de la fotografía del candidato y que puede recortarse físicamente.

Sobre ella figura el lema 'Que el único recorte en Cantabria sea por aquí', un mensaje con el que IU-Podemos "contrapone la escucha ciudadana a las políticas de recortes en los servicios públicos del Gobierno del PP", ha detallado.

Finalmente, desde la coalición han defendido que la construcción de una alternativa para Cantabria debe realizarse "escuchando directamente a la ciudadanía" y trasladar posteriormente sus demandas a las instituciones, en "una extensión del trabajo" que vienen haciendo sus militantes, implicados en distintos movimientos sociales, ecologistas, feministas, culturales o sindicales.

A ello ha unido la labor de los concejales con los que IU y Podemos cuentan en varios municipios cántabros, en los han asegurado que "ya se puede apreciar ese traslado de las necesidades de la ciudadanía a la agenda pública".