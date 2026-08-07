IU-Podemos reclama a CEOE-CEPYME un Acuerdo Interprofesional Autonómico que beneficiará al textil y al resto de sectores

El coordinador de IU y candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz - IU

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Podemos ha reclamado a CEOE-CEPYME que vuelva al Acuerdo Interprofesional Autonómico que beneficiará al textil y al resto de sectores cántabros.

En un comunicado, la formación política ha pedido a la patronal que se siente a negociar este acuerdo con el Gobierno de Cantabria y los sindicatos CCOO y UGT.

El coordinador de IU y candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz, ha insistido en que esta herramienta "no solo beneficiaría a los trabajadores del comercio textil cántabro, sino también al conjunto de sectores productivos de Cantabria", al dotar de una mayor protección a los acuerdos alcanzados en el ámbito autonómico.

"Lo que está en juego es que los derechos conquistados mediante la negociación colectiva en Cantabria no puedan verse rebajados por acuerdos estatales que, aunque puedan suponer avances en otros territorios, resulten menos favorables para nuestras plantillas", ha señalado.

Ruiz ha considerado que la "controversia" generada por la aplicación del convenio estatal de grandes cadenas del comercio textil y del calzado ha puesto de manifiesto "la necesidad de establecer mecanismos que protejan el sector productivo" y de los trabajadores.

En este sentido, ha afirmado que el Acuerdo Interprofesional Autonómico constituye una vía "rápida, eficaz y basada en el diálogo social" para garantizar la seguridad jurídica de los convenios negociados en Cantabria.

"Pedimos a la patronal que esté a la altura de las circunstancias y que se sume a este acuerdo que significaría una inversión en cohesión social, mejora de la imagen empresarial y en la calidad del tejido productivo de nuestra comunidad", ha manifestado.

Por último, Ruiz ha hecho un llamamiento a las organizaciones empresariales para que participen activamente en la búsqueda de soluciones compartidas.

"Cantabria necesita más acuerdos y menos conflictos. La mejor manera de proteger a las empresas y a las personas trabajadoras es fortalecer el diálogo social y garantizar que los convenios que mejoran las condiciones laborales tengan plena eficacia", ha concluido.