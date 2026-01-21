IU presenta una veintena alegaciones al mapa concesional de transporte por sus "deficiencias estructurales"

El coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón (izda), y Sergio Tamayo, integrante del partido, junto a la Oficina de Atención al Cliente Tarjeta TITC en la estación de autobuses de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha presentado en torno a una veintena de alegaciones al nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, con "deficiencias estructurales" y carente de "diagnóstico realista" de la situación actual y futura de la movilidad de la comunidad autónoma, en su opinión.

Así lo ha dado a conocer este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador autonómico del partido, Israel Ruiz Salmón, que considera que el diagnóstico realizado desde la Administración es "bastante deficiente" y tiene "numerosas carencias" que impiden "poder abordar de forma correcta y razonable no solo la movilidad actual sino la futura".

El pasado 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) una resolución por la que se sometían a información pública los anteproyectos de prestación del servicio público regular de viajeros de uso general por carretera en Cantabria del nuevo mapa concesional, en la que se establecía un periodo de 30 días hábiles y que se ha ampliado otros 15 más, por lo que IU no descarta aprovechar esta circunstancia para presentar alguna alegación más.

UN MAPA CON "DEFICIENCIAS"

Entre las "deficiencias" detectadas, IU señala que no se tiene en cuenta el impacto que tendrá el nuevo modelo de elección de hospitales, que entra en vigor este año y "que alterará los flujos de movilidad sanitaria".

También destaca la "escasa" atención a los servicios públicos esenciales, como los desplazamientos hacia hospitales o centros educativos.

Además, sostiene que el modelo del PP "tiende a reforzar servicios ofrecidos por grandes operadores del transporte, quienes abandonan las rutas menos rentables en cuanto tienen ocasión".

Para IU, este nuevo mapa responde a un modelo que "solo contempla la gestión a través de empresas privadas, sin calcular previamente el coste real de los servicios ni evaluar alternativas como la gestión directa".

"La lógica económica de las concesiones dificulta la prestación de servicios en municipios con poca población, lo que puede contribuir a disuadir a parte de la ciudadanía de residir en zonas rurales. Este modelo del PP es una política activa que favorece la despoblación", ha opinado Ruiz Salmón.

Además, considera IU que el plan no analiza la estructura del transporte ni la disponibilidad de aparcamiento en polígonos industriales y tampoco se examinan los solapamientos entre líneas ni las diferencias de uso del transporte vinculadas a factores de género, clase social o discapacidad.

También considera que el documento "omite" la situación del taxi, un sector que presta servicios "impropios que requieren compensación" y que deberían formar parte del análisis estructural y ser tenidos en cuenta para las distintas concesiones.

El análisis de IU también señala la "falta de instrumentos habituales en sistemas de transporte consolidados", como la inexistencia de un consorcio de transportes, como el que hay en comunidades vecinas como Asturias o País Vasco, y que, a su juicio, permite coordinar servicios, tarifas y planificación o la falta de una "tarjeta única real".

Para IU, la propuesta anunciada "no alcanza los estándares de integración tarifaria que existen en otros territorios y ha generado quejas por su implantación".

Además, a su juicio, tampoco hay una estrategia de intermodalidad, ni se menciona al Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria o a la Ley de Movilidad Sostenible.

A juicio de IU en este mapa concesional "no hay una visión comarcal o metropolitana", algo "clave" en la movilidad contemporánea, y tampoco hay previsión de dar respuesta mediante transporte público a la creciente demanda turística "para evitar que cada particular quiera llegar con su coche a la puerta del lugar", ni servicios de transporte nocturno o especiales, como los vinculados a espectáculos o eventos con gran afluencia de público.

"La falta de servicios mínimos, la escasa atención a las necesidades de las zonas despobladas y la ausencia de líneas adaptadas a polígonos, centros educativos y centros de salud obliga a recurrir al vehículo privado, incrementando el gasto de los hogares", ha resumido IU, que pide corregir todas estas carencias.

Ha reivindicado que con las alegaciones presentadas IU aporta "un poco de luz" y espera que el Gobierno de Cantabria "rectifique" porque el sistema actual es "deficiente, no responde al medio rural" y tampoco a los potenciales usuarios, que son mujeres, rentas medias y bajas o personas con discapacidad.