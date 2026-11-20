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SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Santander ha registrado una demanda contra el cierre del paso bajo el arco de Faro Santander. Con esta medida, el proceso deja atrás la fase inicial sobre la situación provisional del vial y se traslada a la cuestión principal, es decir, si el Ayuntamiento podía mantener el cierre una vez terminadas las obras y aprobar después un acuerdo para darle cobertura.

Las medidas cautelares solo han determinado qué debía suceder mientras se tramitaba el procedimiento, pero no han resuelto si el cierre fue legal. Esa es la cuestión que deberá abordar ahora el juzgado al examinar la demanda, fechada el 18 de noviembre y de la que ha informado IU este viernes.

"Después de meses de resoluciones provisionales, llega el momento de aclarar lo importante: por qué un cierre que Gema Igual y su equipo anunciaron como temporal acabó convirtiéndose en permanente y qué interés público justificaba modificar una calle y una línea de autobús para adaptarlas al proyecto del Banco Santander", ha señalado el concejal de IU, Keruin Martínez.

La demanda cuestiona dos actuaciones relacionadas. La primera es el cierre del vial una vez finalizadas las obras, cuando todavía no existía una resolución municipal que autorizase ese cambio. La segunda, el acuerdo aprobado el 7 de septiembre por la Junta de Gobierno local para transformar el tramo situado bajo el arco de "viario rodado" a "viario compartido/restringido".

IU sostiene que el Ayuntamiento actuó primero y trató de justificarlo después. El expediente municipal no se inició hasta el 3 de septiembre, después de que un primer auto judicial señalase que el Consistorio no había acreditado ninguna decisión administrativa que amparase el cierre.

Los informes se emitieron al día siguiente y, el 7 de septiembre, la Junta de Gobierno local aprobó el cambio, ha relatado la formación.

Para la agrupación política, esta secuencia responde a una decisión política del Gobierno del PP de Gema Igual, "no a una consecuencia inevitable de las obras".

"El equipo de Gobierno permitió que las necesidades del proyecto del Banco Santander condicionaran el uso de una calle pública y el recorrido de una línea municipal sin haber tomado previamente una decisión transparente ni haber ofrecido alternativas a los vecinos afectados", ha denunciado el grupo municipal.

Por eso, para Martínez, la alcaldesa "tiene que explicar por qué las necesidades de un promotor privado pesaron más que el transporte público, la accesibilidad y la movilidad de los vecinos de una amplia zona de Santander. El Ayuntamiento está para defender el interés general, no para convertir en hechos consumados los intereses del Banco Santander", ha subrayado.

La demanda pide que se reconozca que el cierre inicial fue una vía de hecho, es decir, una actuación material ejecutada sin la resolución administrativa necesaria. También solicita que se anule el acuerdo posterior de la Junta de Gobierno al considerar que éste "no puede borrar ni legalizar retroactivamente lo ocurrido antes del 7 de septiembre".

Además, cuestiona que la Junta de Gobierno local tuviera competencia para cambiar por sí sola la configuración prevista para el vial y que pudiera hacerlo sin seguir el procedimiento urbanístico correspondiente.

"El acuerdo tampoco aclara qué significa en la práctica que el paso sea compartido y restringido: no determina qué vehículos pueden circular, en qué horarios, mediante qué sistema de acceso ni con qué señalización", ha explicado IU, que ha enfatizado que "poner una nueva denominación en un documento no cambia la realidad de un paso que continúa cerrado".

LOS AFECTADOS: VECINOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

La causa impulsada por IU se tramita conjuntamente con el recurso de una comunidad de propietarios afectada por el cierre; aunque ambas partes mantienen sus propias reclamaciones, los procedimientos se resolverán en una misma sentencia.

Según la formación, el cierre ha perjudicado directamente a los vecinos y a la prestación de servicios públicos, especialmente por la modificación del recorrido de la línea 5C2 del TUS, que daba servicio a Santa Lucía, Río de la Pila y otras calles del entorno.

Por esa razón, al solicitar las medidas cautelares, IU reclamó que se mantuviera el paso de la 5C2, taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto.

Izquierda Unida sostiene que el procedimiento deberá esclarecer si el Ayuntamiento podría cerrar la calle y modificar el recorrido de la línea del TUS para adaptar el entorno de Faro Santander sin contar previamente con la justificación administrativa necesaria.

"El Banco Santander también tendrá que dar explicaciones ya que además se ha personado en la causa junto al Ayuntamiento en calidad de codemandado", ha indicado Martínez.