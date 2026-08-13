Jaime Velasco ofrecerá el recital 'La guitarra y la Generación del 27' este sábado en la Feria del Libro Viejo

El guitarrista y compositor santanderino Jaime Velasco. - FERIA DEL LIBRO VIEJO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jaime Velasco, guitarrista y compositor santanderino, ofrecerá este sábado, 15 de agosto, el recital 'la guitarra y la Generación del 27', en la Plaza Alfonso XIII, dentro de la programación de la Feria del Libro Viejo de Santander.

En un comunicado, la organización ha explicado que esta propuesta plantea un recorrido por la música para guitarra surgida en torno al contexto cultural de la Generación del 27.

Tomando como punto de partida la influencia de Manuel de Falla y su 'Homenaje', 'Le Tombeau de Debussy', el programa explora las conexiones estéticas entre los compositores del Grupo de los Ocho, es decir, Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Rosa García Ascot, Ernesto y Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha, así como la aportación de otras figuras como Joaquín Rodrigo, Federico Mompou y Antonio José.

A través de sus obras, el concierto revela la diversidad de lenguajes y sensibilidades que contribuyeron a la renovación de la música española del siglo XX y al enriquecimiento del repertorio guitarrístico.

Un día antes, el viernes 14, tendrá lugar la última edición del Taller de Ilustración de Portadas, con Lucía Ezquerra y Cristina Carreras, quienes forman el equipo de Soñar en verso.

Antes del inicio del taller, a las 11.30 horas, tendrá lugar una lectura de pasajes de 'Platero y yo', que es el libro que inspira esta actividad, abierta al público general.