Dos personas participan en Jardín Virtual. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) ofrecerá este viernes, 20 de noviembre, una nueva edición de 'Jardín virtual', una experiencia cultural que permitirá al público adentrarse en el interior de grandes obras pictóricas gracias a la realidad virtual.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que la actividad, que se celebrará entre las 18.30 y las 20.30 horas, invita a los participantes a cruzar simbólicamente el marco de los cuadros y recorrerlos desde dentro.

La actividad está dirigida a personas a partir de 12 años y utilizará gafas de realidad virtual, que permitirán adentrarse en entornos digitales inmersivos y recorrer diferentes pinturas desde perspectivas imposibles.

Los participantes podrán descubrir detalles ocultos en los lienzos, explorar espacios que no son visibles desde el exterior y experimentar una nueva manera de relacionarse con las creaciones artísticas, combinando la tradición pictórica con las posibilidades de las nuevas tecnologías.

Méndez ha destacado que esta iniciativa, de la Compañía Ruido Interno, forma parte de 'El MAS en la calle', un proyecto municipal que, a lo largo de su programación, ha trasladado el arte al espacio público mediante conciertos, proyecciones, espectáculos de videomapping y recorridos culturales.

"MAS en la calle nació para sacar el arte de sus espacios habituales y acercarlo a los ciudadanos. Lo hemos hecho llevando la creación artística a las fachadas, los jardines y las calles, y ahora damos un paso más invitando al público a atravesar los límites de las propias obras de arte", ha señalado.

La participación será completamente gratuita y no requerirá inscripción previa, ya que las plazas se cubrirán por orden de llegada.