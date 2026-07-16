Jáuregui cree que el bloqueo del acuerdo con Mercosur habría abierto un panorama "terrorífico" para la UE

Archivo - Foto de archivo de Ramón Jáuregui en la UIMP - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-UIMP - Archivo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Euromérica, Ramón Jáuregui, ha celebrado como "una gran noticia" el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo, cuyo bloqueo --buscado por Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda-- habría abierto "un panorama terrorífico" para la comunidad europea.

En este sentido, ha calificado de "filibustera" la maniobra del Parlamento Europeo de solicitar dictamen al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados de la UE.

El exministro socialista ha defendido que el acuerdo de Mercosur "completa" el marco de relaciones que tiene Europa con América Latina desde el punto de vista político y comercial, dentro de la asociación estratégica UECLAC, trazada en 1999, y que ha celebrado diferentes cumbres que permiten actualizar las relaciones con el 92 por ciento de la población latinoamericana, a excepción de Bolivia y Venezuela.

"Mercosur era el gran agujero negro de ese marco de las relaciones comerciales", ha afirmado Jáuregui, quien cree que en América Latina "teníamos un espacio sin cubrir", que ha sido resuelto mediante una negociación "interminable", que la Comisión Europea ha resuelto "de manera drástica y muy decidida, en un acto de valor", ha aseverado.

Con este acuerdo, cree que las dos partes atienden "necesidades mutuas". Por un lado, porque aumentan las exportaciones a Europa de Mercosur, "que necesita nuevas inversiones", y, por el otro, la UE incrementa su presencia económica y, "sobre todo, establece acuerdos que superan las vulnerabilidades que tiene en múltiples materias, como energía o materiales críticos".

Este convenio permite establecer una inversión "más segura y ordenada" en un ámbito comercial "perfectamente regulado", para que la UE "añada valor a los productos de esos países, y en particular a los de Brasil, con sus grandes potencialidades en tierra raras o materiales estratégicos". Asimismo, ha apuntado que "gran parte de la energía latinoamericana es totalmente verde".

También ha argumentado que, en el actual contexto de imposición de aranceles y de medidas unilaterales, este acuerdo "tiene una importancia geopolítica enorme y manda una señal al mundo en favor de un diálogo entre iguales" y una negociación "respetuosa", que, a juicio de Jáuregui, "supera concepciones proteccionistas o decisiones unilaterales que países como EEUU imponen arbitrariamente como castigo o premio".

Para concluir, ha citado el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, y ha apostado por las alianzas entre potencias medias "para no generar dependencias excesivas de los hegemones", en referencia a Estados Unidos y China.

Así lo ha manifestado en el Palacio de La Magdalena durante una mesa redonda sobre este tratado, que ha formado parte del XI Encuentro Empresas Multilatinas de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que también han participado los embajadores de Uruguay, Bernardo Greiver; y Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, a través de un video, entre otras autoridades.

Mientras tanto, en otra mesa redonda del curso, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha destacado que "Iberoamérica está a las puertas de vivir un momento estelar". "Somos la región que representa la paz", ha asegurado al señalar que América Latina es "única".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Trinidad Jiménez, moderadora del Encuentro, ha subrayado que "las crisis son una oportunidad de redefinir los papeles, conocer cómo podemos mejorar la colaboración y diseñar proyectos de interacción".

El 'XI Encuentro Empresas Multilatinas' es un espacio de reflexión sobre el creciente papel de las empresas iberoamericanas con presencia transnacional y se enmarca en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en noviembre en Madrid, por lo que pone especial énfasis en los retos y oportunidades que afrontan las multilatinas en un contexto de transformación global.