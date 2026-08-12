Javi Hoyos, Mariluz Peral 'La Joyita', ONCE UniDiversidad y Aldeas Activas, distinguidos con los Premios Alberto Pico

Archivo - El periodista y presentador santanderino Javi Hoyos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista santanderino Javi Hoyos, la boxeadora Mariluz Peral 'La Joyita', el programa ONCE UniDiversidad y la empresa Aldeas Activas serán distinguidos con los Premios Solidarios Alberto Pico 2026.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que los galardones, que promueven el porpio Consistorio y el Festival Intercultural de las Naciones, se entregarán este viernes.

La alcaldesa, Gema Igual, ha felicitado a los cuatro premiados de esta edición y ha incidido en la diversidad de sus trayectorias.

"La comunicación y la cultura, el deporte, la inclusión social y la innovación empresarial están representados este año por personas e iniciativas que tienen en común su capacidad para convertirse en referentes y abrir oportunidades para los demás", ha afirmado.

Así, el Premio de Cultura recaerá en Javi Hoyos, nacido en Santander en 1990 y licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco, que ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en televisión y medios digitales.

Por su parte, el Premio Deportivo será para 'La Joyita', referente del boxeo cántabro, que se ha proclamado campeona de Europa, convirtiéndose en la primera mujer cántabra en conseguirlo. Actualmente ocupa el número siete del mundo.

El Premio Solidario reconocerá este año a ONCE UniDiversidad, un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual superior al 33 por ciento que facilita su incorporación a entornos universitarios a través de cursos adaptados y favorece posteriormente su acceso al mercado laboral mediante la adquisición de conocimientos y la realización de prácticas.

Por último, el Premio Empresarial será para Aldeas Activas, proyecto impulsado por Alejandro Varona que ha desarrollado un modelo innovador de vivienda y atención integral para personas mayores.

Igual ha destacado la importancia de estos galardones "que mantienen vivo el recuerdo de Alberto Pico" y que se han consolidado como una oportunidad para agradecer públicamente la labor de personas, entidades y empresas que destacan por su trayectoria y por su contribución a la sociedad.

"Estos premios representan valores que forman parte de la identidad de Santander y nos permiten reconocer el talento, el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso de personas y proyectos que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen a mejorar nuestra sociedad", ha asegurado.

Finalmente, la regidora ha recordado la figura del párroco Alberto Pico, especialmente vinculada al Barrio Pesquero, y ha señalado que estos galardones son "la mejor manera de mantener vivo su legado de generosidad, cercanía, compromiso y preocupación por los demás".