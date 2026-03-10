Javier Añibarro, nuevo decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC - UC

Javier Añibarro ha tomado este martes posesión como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria (UC), cargo en el que sustituye a Virginia Cuñat.

Ha sido en un acto presidido por la rectora, Conchi López, que ha deseado suerte al nuevo decano y ha agradecido también a su antecesora el trabajo realizado durante su mandato, que ha desempeñado con "lealtad, responsabilidad y respeto", ha dicho.

Añibarro se ha marcado como objetivo inmediato lograr "una mayor valoración de la Geografía", una disciplina que, a su juicio, es "todavía poco conocida entre el alumnado de Educación Secundaria".

Para ello, apuesta por hacer esta materia "más atractiva y conectada con los problemas reales de la sociedad", como la gestión del lobo, el turismo o los incendios forestales", ámbitos en los que los geógrafos pueden "aportar soluciones", ha informado en un comunicado la UC.

"Queremos que la Geografía sea un puente entre las zonas rurales y urbanas y contribuya a afrontar los desafíos que tiene Cantabria", ha señalado.

Además, la Facultad impulsará talleres y actividades de divulgación científica con el objetivo de acercar esta disciplina al alumnado. "La geografía no consiste solo en memorizar ríos, montes o accidentes geográficos, sino en comprender el territorio y los retos que plantea", ha subrayado.

Junto a ello, Añibarro ha destacado la importancia de seguir reforzando el conocimiento de las materias vinculadas al Grado en Historia y sus salidas profesionales.

Además, ha destacado que el próximo año la Facultad de Filosofía y Letras celebrará su 50 aniversario y, a su juicio, ha contribuido a consolidar la UC "como una universidad plenamente estructurada al incorporar las Humanidades juntos a las ramas científicas".

En la actualidad, la Facultad de Filosofía y Letras imparte dos titulaciones de grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): los grados en Geografía y Ordenación del Territorio y en Historia, además del Program in Spain History and Culture, impartido íntegramente en inglés.

Asimismo, ofrece seis títulos de máster oficial: Del Mediterráneo al Atlántico: la Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval; Historia Contemporánea; Patrimonio Histórico y Territorial; Prehistoria y Arqueología; Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación; e Historia Moderna: la Monarquía de España, siglos XVI-XVIII. En conjunto, el centro cuenta con alrededor de 150 estudiantes.

JAVIER AÑIBARRO Y DOS NUEVOS CATEDRÁTICOS

El nuevo decano es profesor de la UC en los grados de Historia y de Geografía y Ordenación del Territorio, así como en dos másteres.

El nuevo decano es profesor en los grados de Historia y de Geografía y Ordenación del Territorio y en dos másteres y, como investigador, se ha centrado en el estudio de la navegación y el comercio en los puertos del norte de Castilla durante la Edad Media, lo que le ha valido el reconocimiento de dos sexenios de investigación.

Además, ha participado en seis proyectos de I+D y cuenta con una sólida trayectoria científica respaldada por numerosas publicaciones. Ejerce como revisor para varias publicaciones científicas y actualmente dirige la Colección Heri de Editorial Universidad de Cantabria, especializada en temas de Patrimonio Histórico. Paralelamente, participa activamente en labores de divulgación científica.

También destaca, según la UC, por su aplicación de nuevas tecnologías y metodologías docentes innovadoras. Ha participado en cinco proyectos de Innovación Docente, coordinando dos de ellos -el último centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial en las aulas- y coordina el Grupo Docente E-Medievate.

En el mismo acto, también han tomado posesión como catedráticos de la UC Jesús Collado, en el área de Comercialización e Investigación de Mercados, y Ana Sánchez, en Derecho Administrativo.