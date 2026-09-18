Jordi Savall dirige en Santillana del Mar al grupo Hespèrion XXI en un concierto de la Consejería de Cultura

Concierto del grupo Hespérion XXI - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jordi Savall dirigirá al grupo de música antigua Hespèrion XXI en Santillana del Mar en un concierto extraordinario que ha organizado la Consejería de Cultura para el miércoles, 23 de septiembre.

Bajo el título 'La memoria céltica en Europa. Músicas del espíritu y de la resistencia. Bretaña, Cataluña, Escocia, Galicia, Irlanda, Occitania y País Vasco 1300-1800', el recital responde a un "ambicioso" programa histórico-musical dedicado a las tradiciones y la música celta y atlántica que explora los lazos culturales de los pueblos del arco atlántico europeo y su periferia entre los siglos XIV y XIX. El proyecto analiza el intercambio de identidades compartidas mediante el folclore y la música antigua, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La cita conectará el mosaico cultural europeo mediante un diálogo entre siete territorios con fuertes raíces atlánticas o de resistencia identitaria: Irlanda y Escocia, el corazón de la tradición gaélica; Bretaña, considerada el bastión celta en la Europa continental; el País Vasco y Cataluña, que son territorios con lenguas propias y músicas tradicionales de gran resiliencia histórica, y por último, Occitania, la cuna de los trovadores medievales en el sur de Francia, cuya herencia poética y lírica influyó a toda la Europa occidental durante siglos.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha calificado a Savall como una de las figuras más "reconocidas internacionalmente en la investigación y difusión del patrimonio musical europeo", y ha añadido que este concierto es fruto de ese "trabajo de recuperación".

Martínez Abad ha recordado que la herencia celta forma parte de la identidad histórica y cultural de amplias regiones europeas, donde se incluye Cantabria.

Y ha comentado que "de la mano de Jordi Savall y de los extraordinarios músicos de Hespèrion XXI el público tendrá la oportunidad de acercarse a ese patrimonio vivo desde una perspectiva rigurosa, emocionante y profundamente humanista".

Por otro lado, el consejero ha subrayado que el recital es "un ejemplo" de la apuesta del Gobierno por "una programación de excelencia", y refuerza la descentralización de la oferta cultural, "un objetivo fundamental para garantizar que la cultura llegue a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia", ha señalado en un comunicado.

Las actividades de Jordi Savall como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos lo sitúan como uno de los principales artífices de la revalorización de la música histórica. Es fundador, junto a Montserrat Figueras, de los grupos Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989). A este legado, se han sumado recientemente la Jove Capella de Catalunya (2017), concebida como una cantera de talentos para la música antigua, y La Capella Nacional de Catalunya (2020), destinada al gran repertorio coral del Clasicismo y el Romanticismo.

Paralelamente, ha liderado iniciativas como Orpheus 21 (2018), un espacio de refugio y diálogo para músicos migrantes, y Les Musiciennes du Concert des Nations (2023), orquesta femenina que reivindica el papel histórico de la mujer en el repertorio barroco. Su extensa discografía supera los 270 títulos, editados desde 1998 bajo su propio sello, Alia Vox.

Ha sido reconocido con galardones como los Midem Awards, el International Classical Music Awards y un Grammy Award. Entre sus últimos proyectos, destaca la integral de las sinfonías de Beethoven con Le Concert des Nations.