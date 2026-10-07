La jornada 'Cuando la genómica cambia la forma de diagnosticar' analiza la transformación en el diagnóstico del cáncer

El consejero de Salud, César Pascual, inaugura la Jornada sobre Genómica Clínica. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Cuando la genómica cambia la forma de diagnosticar' ha analizado este miércoles la "profunda" transformación que está experimentando el diagnóstico del cáncer gracias a la incorporación de la genómica y la medicina de precisión.

Durante la sesión de la mañana, los especialistas han abordado cómo la genómica está modificando los circuitos diagnósticos tradicionales, el papel de la genética de laboratorio como elemento integrador de los estudios somáticos y germinales, y la importancia de convertir los hallazgos moleculares en valor clínico para mejorar la toma de decisiones terapéuticas.

La jornada ha incluido también una mesa redonda para debatir dónde se están produciendo ya los principales cambios en la práctica asistencial, ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Por la tarde, el programa se centrará en los retos organizativos que plantea este nuevo paradigma, analizando modelos de coordinación entre centros, infraestructuras necesarias, transformación digital, innovación y captación de nuevos perfiles profesionales especializados.

Asimismo, se ha debatido sobre las alianzas estratégicas y la hoja de ruta necesaria para consolidar la integración de la genómica en el sistema sanitario.

El encuentro ha puesto de relieve que la medicina genómica supone "mucho más" que la incorporación de nuevas pruebas diagnósticas, ya que implica un modelo integral que conecta la calidad de las muestras, la tecnología, la bioinformática, la interpretación de resultados y la decisión clínica.

Además, ha destacado la necesidad de unificar criterios, protocolos e informes, potenciar la trazabilidad de los procesos y fortalecer el papel de la genética de laboratorio como eje vertebrador de la oncología de precisión.

El consejero de Salud, César Pascual, ha puesto en valor la importancia de la genómica para "anticiparnos a una enfermedad", anticiparse al pronóstico del cáncer, incluso al propio cáncer, "lo que hace unos años pertenecía a la ciencia ficción pero que hoy forma parte de la práctica sanitaria".

Así, ha explicado lo "ilusionante" de los avances en genómica, pero ha recordado también que estos avances obligan a decidir "qué hacemos con ese conocimiento, quién lo custodia y quién se beneficia".

"No debe servir para etiquetar a las personas antes de que enfermen", ha añadido el consejero, que ha asegurado que el objetivo de esta jornada es determinar que el genoma "no es un destino, es información, y la información solo se convierte en progreso cuando está al servicio de las personas".

El titular de Salud ha explicado, además, la importancia de reunir a un nutrido grupo de profesionales -cerca de 180 entre presenciales y virtuales- para abordar otro de los aspectos de interés "cómo queremos que sea la sanidad del futuro".

Y ha apostado por diagnosticar antes, elegir mejor los tratamientos y evitar que cada paciente tenga que recorrer un camino diseñado para una enfermedad distinta.

ESTRATEGIA GENÓMICA 2025-2029 DE CANTABRIA.

Por otra parte, Pascual ha apuntado que Cantabria cuenta con una estrategia propia, 'Estrategia Genómica 2025-2029', cuyo objetivo es construir un modelo regional con dirección, responsabilidades y evaluación.

"Porque la tecnología puede ser extraordinaria y aún así no transformar nada el sistema", ha añadido el consejero, por lo que la genómica "no necesita solo máquinas, necesita de profesionales, información bien organizada, criterios clínicos, gobernanza y confianza ciudadana".

"Por eso estamos conectando capacidades y construyendo una estructura común a través de la plataforma genómica de Cantabria", ha explicado Pascual, que ha destacado que la cuestión no es la cantidad de datos capaces de generar, sino convertirlos en mejores decisiones.

En este sentido ha recordado el "enorme valor" del proyecto COHORTE Cantabria, que cuenta con la participación altruista de más de 50.000 voluntarios, lo que supone "un gran avance científico y sanitario pero también una gran responsabilidad".

"No queremos una medicina que prediga mucho y cuide poco", ha sentenciado el consejero, que ha apostado por una medicina "más precisa, humana, capaz de anticiparse y más cercana".