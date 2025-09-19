Las Jornadas Europeas de Patrimonio organizan rutas por Torrelavega, Santillana del Mar, Comillas y Santander

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Europeas de Patrimonio organizarán rutas por Torrelavega, Santillana del Mar, Comillas y Santander y, además, habrá cursos y conferencias hasta el 4 de octubre, en una iniciativa sobre patrimonio cultural y arquitectónico promovida por el Gobierno de Cantabria.

Esta programación cuenta con la dirección de Giuliano Camilleri, restaurador conservador italiano afincado en Cantabria, junto a Alicia Oceja, experta en digitalización del patrimonio cultural. Ambos explicarán diferentes proyectos culturales que, a lo largo de los últimos casi veinte años, han tenido el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la región.

Las rutas comenzarán este sábado con un viaje a La Lechera, Santillana del Mar y Comillas. Con salida en Laredo (9.00 horas) y Santander (9.45), visitará el conjunto industrial del Besata, ejemplo de rehabilitación del patrimonio industrial. Después, en Santillana, se dará un paseo por la arquitectura civil y religiosa y finalizará en Comillas, donde se observará la arquitectura modernista.

La segunda y última será el 4 de octubre, cuando se realizará una ruta patrimonial a pie por Santander para conocer de primera mano la conservación del patrimonio arquitectónico, mediante rehabilitaciones y restauraciones. El recorrido se iniciará a las 17.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

El 19 de septiembre tendrá lugar la conferencia 'Patrimonio desaparecido en Cantabria', a las 19.00 horas en Artpapel Bookstudio, con acceso libre.

El jueves y viernes, 25 y 26 de septiembre, ofrecen un curso de conservación preventiva y digitalización de planos y mapas. Esta arquitectura en papel, que cuenta con 10 plazas, demostrará la importancia de los papeles de archivo para el estudio, la valorización y conservación de los conjuntos arquitectónicos.

Por último, el viernes, 3 de octubre, se celebrará la conferencia 'La arquitectura vernácula en Cantabria', a las 19.00 horas en Artpapel Bookstudio, con acceso libre hasta completar aforo.

Tal y como ha afirmado el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, esta iniciativa tiene como eje central "promocionar el conocimiento y valorizar el patrimonio de Cantabria a través de visitas guiadas, conferencias y cursos específicos", haciendo mención a las distintas tipologías de patrimonio arquitectónico, civil, industrial y religioso.