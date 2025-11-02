Las jornadas no trabajadas por huelgas hasta julio en Cantabria se mulplican por 13

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conflicto entre los docentes y la Consejería de Educación por la adecuación salarial; el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Bridgestone en Puente San Miguel y los paros por el convenio del metal han motivado que en los siete primeros meses del año las jornadas no trabajadas por huelgas en Cantabria se dispararan hasta las 6.395, una cifra más de 13 veces superior a las 276 del mismo periodo del año anterior (+1.243%), según datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Por su parte, el número de participantes en huelgas ascendió a 7.507 de enero a julio, 28,4 veces más que los que lo hicieron en los primeros siete meses de 2024 (+2.743%).

Concretamente, este incremento corresponde con el primer semestre del año, ya que en julio disminuyeron tanto las jornadas no trabajadas, 18 frente a 233 en el mismo mes de 2024, un 92,3% menos; como el número de participantes, 37 frente 68 (-45,5%).

En lo que va año, el mes de mayor conflictividad laboral fue abril, con 3.625 jornadas no trabajadas y 3.621 participantes en huelgas.

En el extremo contrario se situaron los meses de febrero y marzo, con 80 y 116 jornadas no trabajadas por huelgas, respectivamente, por parte de 64 y 36 participantes.