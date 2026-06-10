José Manuel Sañudo Fernández, ganador del premio Protagonistas del Mañana 2026 - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven José Manuel Sañudo Fernández, alumno del IES Marqués de Santillana de Torrelavega, ha sido proclamado ganador de la edición 2026 del premio Protagonistas del Mañana, un certamen organizado por el Rotary Club Torrelavega con la colaboración del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la capital del Besaya.

Los seis finalistas de la edición 2026 han sido José Manuel Sañudo Fernández, del IES Marqués de Santillana; Sofía Martín Martínez, de los Sagrados Corazones; Lucía Alonso López, del IES Ría San Martín; Adrián Vallina Martínez, del IES Besaya; Anaís Muñoz Caicedo, de Nuestra Señora de la Paz; e Imanol González de Uriarte López, del IES Montesclaros de Reinosa.

El premio Protagonistas del Mañana tiene como objetivo reconocer a jóvenes que destacan por sus valores humanos, sociales y académicos. Como ganador de esta edición, José Manuel Sañudo Fernández participará en un Camp Europeo de Rotary International, una experiencia de convivencia e intercambio con otros jóvenes procedentes de distintos países.

Sañudo ha agradecido el reconocimiento recibido y destacado la oportunidad que supone participar en una experiencia internacional como la que ofrece este premio.

La entrega del galardón se ha celebrado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torrelavega y ha reunido a representantes institucionales, responsables educativos, miembros del Rotary Club, familiares y a los seis jóvenes finalistas seleccionados en esta edición.

Durante el acto de entrega, el primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Pedro Pérez Noriega, ha felicitado a todos los participantes y destacado la importancia de iniciativas que reconocen el esfuerzo, la formación y el compromiso de los jóvenes.

Asimismo, ha trasladado su enhorabuena al Rotary Club Torrelavega por la celebración de su 30 aniversario y ha puesto en valor la labor que desarrolla desde hace décadas en favor de la educación, la solidaridad y la promoción de valores entre la juventud de la comarca.

La presentadora del acto, Mercedes Ortiz, ha destacado el mérito de todos los participantes, seleccionados no solo por sus resultados académicos, sino también por su compromiso social, valores que el Rotary Club Torrelavega busca fomentar entre la juventud.

Por su parte, el presidente del jurado y responsable del premio por parte del Rotary Club Torrelavega, Julio Fernández Iturbe, ha felicitado a todos los finalistas por su trayectoria y puesto en valor la importante labor que desarrollan tanto en el ámbito académico como en el social, animándolos a continuar trabajando y formándose para convertirse en referentes de la sociedad del futuro.

El jurado también ha puesto en valor el "elevado nivel" de los candidatos presentados en esta edición y ha agradecido la colaboración de los directores, responsables y tutores de los centros educativos participantes por el trabajo realizado para hacer posible una nueva convocatoria del certamen.