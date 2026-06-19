Una joven de 22 años ebria y sin carné se cae con un 'guppy' a una zona rocosa de la Virgen del Mar

Imagen satélite de la playa de la Virgen del Mar, en Santander, donde se ha producido el suceso - EUROPA PRESS

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 22 años sin carné y que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia se ha salido de la vía esta madrugada en la playa de la Virgen del Mar, en Santander, cuando estaba al volante de un 'guppy' (un vehículo de 'car sharing') y ha caído unos pocos metros a una zona de rocas.

Fuentes de la Policía Local han confirmado a Europa Press que la joven no resultó herida. Se la investiga por varios supuestos delitos contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin tener carné y hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La chica estaba acompañada de otro joven en el vehículo cuando se salió de la vía, chocó contra una señal de estacionamiento de discapacitados y causó daños en el vallado de la zona.

El turismo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Por otra parte, otro conductor de 22 años triplicó la tasa de alcoholemia esta medianoche en la calle San Fernando de la capital cántabra. Los agentes le solicitaron la realización de la prueba tras sorprenderle cometiendo una infracción contra las normas de circulación.

Tras el resultado de la alcoholemia, se le investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

También un hombre de 27 años ha sido denunciado esta madrugada en la calle Inés Diego del Noval tras ser interceptado por los agentes a causa de una infracción de tráfico y dar positivo en cocaína y anfetamina/metanfetamina.

Por otro lado, este jueves a mediodía, la Policía Local detuvo en el Centro de Acogida Princesa Letizia a un hombre de 35 años reclamado por un juzgado de La Coruña contra el que constaba una orden de detención y personación en vigor hasta el 30 de octubre.