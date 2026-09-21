Jóvenes cántabros pondrán a prueba su talento empresarial en la XVI Young Business Talents, que abre inscripciones

Estudiantes en Young Business Talent - YOUNG BUSINESS TALENT

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes cántabros pondrán a prueba su talento empresarial en la XVI edición de Young Business Talents, una competición en la que medirán sus habilidades empresariales con jóvenes de todas las comunidades autónomas. El programa, organizado por ABANCA y Praxis MMT, acaba de abrir su periodo de inscripción, que permanecerá disponible hasta el 25 de octubre.

La iniciativa, considerada la única competición educativa de simulación empresarial, permite a los participantes ponerse al frente de su propia compañía virtual, experimentar en primera persona cómo funciona una empresa y demostrar su talento empresarial.

En este caso, será una compañía automovilística, donde deberán decidir qué modelos de coches fabricar y vender, fijar su estrategia comercial, gestionar las finanzas, competir con otras empresas para conseguir los mejores resultados y luchar por conseguir el título de 'mejores empresarios virtuales de España'.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de toda España de entre 14 y 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior, así como a centros docentes de toda España interesados en incorporar una experiencia práctica de gestión empresarial al aula.

La competición comenzará en noviembre, combinará diferentes fases online desde las aulas con el acompañamiento de sus profesores y culminará con una gran final presencial en Madrid en marzo.

Los estudiantes trabajarán por equipos y se convertirán en auténticos directivos al tener que gestionar una empresa del sector de la automoción a través de un avanzado simulador de gestión empresarial.

Tendrán que preparar sucesivos planes de gestión para sus empresas, vender diferentes modelos de vehículos mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas, para conseguir que su compañía obtenga los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Las decisiones que adopten tendrán consecuencias sobre la evolución de sus compañías, ya que los equipos competirán entre sí dentro de un mercado virtual en el que tendrán que anticiparse a sus rivales y adaptar su estrategia para conseguir los mejores resultados. De esta manera, los estudiantes no solo aprenderán conceptos relacionados con la economía y la empresa, sino que podrán experimentar qué supone tomar decisiones empresariales y comprobar sus efectos.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha explicado que los jóvenes "necesitan mucho más que conocimientos teóricos para afrontar con garantías su futuro académico y profesional. Necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y, sobre todo, saber aplicar aquello que aprenden".

En este sentido, Young Business Talents les permite desarrollar estas competencias a través de la experiencia: toman decisiones, comprueban sus consecuencias, aprenden de los resultados y vuelven a intentarlo en un entorno de competición y trabajo en equipo. "Es una forma de convertir los conocimientos en experiencia y de prepararlos para situaciones a las que tendrán que enfrentarse en el mundo real", ha señalado

La participación en esta competición es gratuita y los equipos de cada centro docente reciben el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT para poder participar, una herramienta utilizada también en universidades, escuelas de negocio y compañías para la formación en gestión, que está valorada en más de 3.000 euros.

Para los profesores, Young Business Talents supone contar con una herramienta que permite trasladar la realidad empresarial al aula de una forma sencilla, práctica y motivadora.

"El docente mantiene un papel fundamental como guía del aprendizaje, pero los alumnos pasan de recibir los conocimientos de forma pasiva a ponerlos en práctica, tomar decisiones y comprobar sus consecuencias. Esto permite dinamizar las clases, despertar una mayor participación y facilitar que conceptos que pueden resultar abstractos se comprendan a través de la experiencia. En definitiva, es una manera de complementar la enseñanza tradicional con una metodología activa que ayuda a preparar mejor a los estudiantes para su futuro", ha indicado el director de Young Business Talents.

Al concluir el programa online, los mejores equipos -aquellos que hayan obtenido mejores resultados a lo largo de las diferentes fases online- se clasificarán para la final nacional que se celebrará en Madrid y en la que se enfrentarán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España'.

Una jornada en la que los finalistas tendrán la oportunidad de compartir la experiencia con otros estudiantes procedentes de diferentes puntos del país y vivir en primera persona una competición nacional. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos que les ayudará a mejorar su futuro profesional.

Durante la pasada edición, participaron un total de 116 jóvenes preuniversitarios de nueve centros docentes de Cantabria. Los cántabros tuvieron que competir frente a un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España.