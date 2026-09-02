Juan Antonio Bayona, Albert Serra y Elena Anaya, en el X Festival de Cine de Santander del 11 al 17

Presentación del X Festival de Cine de Santander. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Santander (FCS) celebrará del 11 al 17 de septiembre su décima edición, con la presencia de cineastas como Juan Antonio Bayona, Albert Serra y Elena Anaya; y más de un centenar de proyecciones en diferentes espacios de la ciudad como el Centro Botín, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, los Cines Embajadores y el Teatro Casyc, a los que se suman este año la Fábrica de Creación y el Cine Los Ángeles.

La directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; el copresidente y la directora del Festival, Álvaro Longoria y Júlia Olmo, respectivamente; los consejeros de Medio Ambiente, Roberto Media, y de Cultura, Luis Martínez Abad; y la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, han presentado el Festival este miércoles en rueda de prensa.

Sánchez ha destacado el trabajo que ha habido detrás de estas diez ediciones y que han dado "solidaridad, calidad y apertura" al Festival. En la misma línea, Longoria ha subrayado que a lo largo de estos años el certamen ha ido creciendo y se ha consolidado.

Por su parte, los consejeros han señalado al sector audiovisual como un motor de "desarrollo cultural, social y económico". Han subrayado que Cantabria se ha consolidado como uno de los destinos más "atractivos y rentables" para el rodaje de películas y series; y a su vez el Festival sirve para promover los espacios naturales y el medio rural de la región como grandes escenarios cinematográficos.

En la misma línea, la concejala ha puesto en valor la importancia que tiene para la ciudad contar con un festival de cine y ha confiado en que esta nueva edición va a ser "todo un éxito".

Organizado por Morena Films y el Centro Botín, esta décima edición del FCS contará con una selección de películas que incluyen óperas primas españolas y latinoamericanas, producciones con dirección o producción cántabra, algunos de los títulos más interesantes del cine de autor de la temporada, estrenos de los primeros capítulos de dos series españolas, un ciclo dedicado a óperas primas de directores consolidados y distintas actividades paralelas y de industria.

PROGRAMA

En la Sección Oficial Óperas Primas, se podrán ver en el Centro Botín siete producciones a concurso: 'Naira', dirigida por Gabriela Quiroz; 'Nunkui', de Verenice Benítez; 'El regresado', de Armando Capó; 'Sitcom', de Pau Berlanga; 'Lo que trajo la tormenta', de Miguel de Zuviría; 'Te amo, Antoño', de Tamara Leschner; y 'Gente de la ruta', de Lucas Koziarski.

En la Sección Oficial Cantabria Infinita, se presentarán en la Filmoteca y en los Cines Embajadores cinco producciones a concurso, de las que dos serán estrenos mundiales: 'La patria de los heladeros', de Maite Vitoria Daneris; y 'Las capas de la lasaña', de Guillermo Ruiz.

Además, dentro de esta sección se proyectarán 'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez; 'Altas capacidades', de Víctor García; y 'Level', de Anna Berkhof y Carlos Mora Fuentes. A estos títulos se sumará, fuera de concurso, la producción australiana 'The Rafstmen', dirigida por Chadden Hunter.

La sección no competitiva Proyecciones Especiales tendrá como sedes el Teatro Casyc y los Cines Embajadores. En la jornada inaugural, Rodrigo Sorogoyen, director de 'El ser querido', presentará la película junto a su protagonista, Victoria Luengo. Ese mismo día, también mantendrán un encuentro en el Centro Botín, dentro del ciclo 'Diálogos entre cineastas'.

También está prevista la proyección de 'Ese niño de la fotografía', de Anna Saura; 'La luz', de Fernando Franco; 'Ivan & Hadoum', de Ian de la Rosa; y 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.

Mientras que en la Sección Orígenes, por los Cines Embajadores pasarán Fernando Trueba, que presentará su película 'Ópera prima'; Isabel Coixet, con 'Cosas que nunca te dije'; Montxo Armendáriz, con 'Tasio'; y Pilar Palomero, con 'Las niñas'.

Por su parte, en la Sección Series, los Cines Embajadores proyectarán los primeros capítulos de dos producciones españolas: 'In Vitro', del director cántabro Marc Crehuet, el 13 de septiembre; y 'Segunda temporada', la nueva serie original de Filmin producida por Boogaloo Films y Canadá, el día 14.

En la Sección Medioambiente se podrá ver, el día 12 en el Teatro Casyc, 'Las estaciones', dirigida por Jacques Cluzaud y Jacques Perrin y narrada por Elena Anaya, quien recibirá el Faro Verde.

Además, el día 13 en el Centro Botín se proyectarán los trabajos seleccionados dentro de la sección competitiva de cortometrajes Pantalla Verde, cuyo requisito es que al menos una mitad del metraje se haya grabado en entornos naturales del territorio nacional.

Y se potenciará la sección Diálogos entre Cineastas que se celebrará en el Centro Botín. Este año el invitado de honor será Juan Antonio Bayona, que el día 14 ofrecerá una clase magistral acompañado por José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El Festival le dedicará una retrospectiva con la proyección en la Filmoteca y en los Cines Embajadores de todas sus películas: 'La sociedad de la nieve', 'Lo imposible', 'El orfanato', 'Un monstruo viene a verme' y 'Jurassic World: el reino caído'.

Además, el director Albert Serra recibirá el Faro de Honor el día 17 y participará junto con la cineasta Marta Medina en un encuentro en el que hablarán sobre la libertad creativa y la búsqueda de una voz propia.

Mientras que el Faro de Honor Carlos Saura será en esta décima edición para la directora Alauda Ruiz, que el día 12 conversará con Marisa Fernández.

Ambas son responsables de 'Los domingos' y 'Cinco Lobitos', dos producciones del cine independiente, y charlarán sobre las formas de contar historias desde la producción y la dirección.

También el Festival reconocerá el compromiso de Elena Anaya con el medioambiente haciéndole entrega del Faro Verde. La actriz y directora argentina Dolores Fonzi recibirá el Faro Dos Orillas y el Faro Talento Joven será para la directora Gemma Blasco.

Por otra parte, el Festival mantiene las proyecciones escolares, con sesiones matinales didácticas para estudiantes de Primaria y Secundaria.

El certamen acogerá la Muestra de Cortometrajes Escolares Platino EDUCA Cantabria, donde podrán verse los tres cortometrajes finalistas que representaron a la comunidad en el Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares Platino Educa.

En el área de industria, el Festival contará con el Laboratorio de proyectos Platino Next Gen. Además, el certamen ha programado tres mesas redondas en las que se abordarán temas como las problemáticas que plantea la inteligencia artificial en el sector audiovisual, los procesos de creación de óperas primas o las ayudas a la producción local.

Fuera de concurso el Festival de Cine de Santander ofrecerá dos estrenos. Uno en la jornada inaugural y otra a modo de clausura. Así, el 11 de septiembre, en el Centro Botín se proyectará 'Citas', de Gemma Ferraté; y el día 17 se estrenará el documental 'Etxeandia Mastodophopniko', dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas.