Juan Antonio Bayona será el invitado de honor en la décima edición del Festival de Cine de Santander

Archivo - El director de cine, Juan Antonio Bayona - Unanue - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director Juan Antonio Bayona será el invitado de honor de la décima edición del Festival de Cine de Santander (FCS) que se celebrará entre los días 11 y 17 de septiembre.

La directora del festival, Júlia Olmo, ha explicado que la elección supone un reconocimiento a la "extraordinaria" trayectoria de este cineasta español considerado uno de los más influyentes y reconocidos dentro del panorama audiovisual internacional.

"La presencia de Juan Antonio Bayona como invitado de honor representa un auténtico privilegio para nuestro festival. Queremos poner en valor su capacidad para conectar con públicos de todo el mundo", ha indicado.

Además, ha subrayado que Bayona es una figura "atípica en el panorama cinematográfico mundial, capaz de combinar la épica con una profunda intimidad".

Desde la dirección del festival han destacado también que "sus imágenes, de gran fuerza visual y simbólica, conectan con el público a través de una mirada profundamente humanista y emocionalmente compleja".

Además, valoran su contribución para proyectar el talento cinematográfico español en la escena global, algo que le ha llevado a convertirse en una figura de referencia para profesionales y nuevas generaciones de cineastas, "y eso es especialmente relevante en un festival como el nuestro, que presta especial atención a las óperas primas y a los jóvenes realizadores".

Como invitado de honor, Bayona, acompañado por José Luís Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF), impartirá una clase magistral en el fin de semana de inauguración del certamen, concretamente el domingo 13 de septiembre en el Centro Botín.

Ese mismo día, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, el director presentará la proyección de 'El Orfanato' y participará en un coloquio posterior. La cita forma parte de la retrospectiva programada para esta décima edición del Festival de Cine de Santander y que contempla la proyección de toda su filmografía.

SOBRE JUAN ANTONIO BAYONA

Juan Antonio Bayona (Barcelona, España) se ha consolidado como uno de los realizadores españoles de mayor proyección internacional. Tras formarse en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), inició su carrera como director de cine con 'El orfanato' (2007), una producción que tuvo su estreno en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. La película obtuvo siete premios Goya, entre ellos el de Mejor Dirección Novel.

Su segundo largometraje, 'Lo imposible' (2012), participó fuera de competición en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, obtuvo cinco premios Goya, incluido el de Mejor Dirección, y llevó a Naomi Watts a conseguir una nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista.

En 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía, convirtiéndose en el cineasta más joven en obtener esta distinción, uno de los máximos reconocimientos concedidos por el Ministerio de Cultura de España.

Bayona regresó a la Sección Oficial del Festival de San Sebastián en 2016 para presentar, también fuera de concurso, 'Un monstruo viene a verme' (A Monster Calls). La película conquistó nueve premios Goya, incluido nuevamente el galardón a la Mejor Dirección.

En 2018, Steven Spielberg lo eligió para dirigir 'Jurassic World: Fallen Kingdom' (Jurassic world: el reino caído), segunda entrega de la exitosa saga jurásica producida por Universal Pictures. El proyecto consolidó su posición como uno de los pocos directores españoles capaces de liderar grandes producciones de Hollywood.

Más recientemente, Bayona ha cosechado un enorme reconocimiento con 'La sociedad de la nieve' (2023), estrenada fuera de competición en el Festival de Venecia y presentada posteriormente en la sección Perlak del Festival de San Sebastián. La película obtuvo doce premios Goya y dos nominaciones a los Oscar, incluida la de Mejor Película Internacional. Además, fue distinguida con el Premio del Público en San Sebastián y se ha convertido en una de las películas de habla no inglesa más vistas de la historia de Netflix.

En los últimos años, destaca su vertiente como productor, en largometrajes de nuevos cineastas como 'Marrowbone', de Sergio G. Sánchez; o sus colaboraciones con autores consagrados como Agustín Díaz Yanes con 'Un fantasma en la batalla' o Isaki Lacuesta con 'El fondo del lago'.

La participación de Juan Antonio Bayona como invitado de honor del festival ofrecerá, en palabras de Júlia Olmo, "una oportunidad única para acercarse a la obra y al pensamiento creativo de un cineasta que ha contribuido decisivamente a proyectar el talento español en la escena internacional".