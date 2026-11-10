Juan Antonio Prieto publica '124 Zarzuelas Montañesas', un recorrido por el lírico ambientado en Cantabria

Presentación del libro '124 Zarzuelas Montañesas' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Prieto ha presentado este martes el Palacio de Festivales su libro '124 Zarzuelas Montañesas en la cueva del olvido', un recorrido por las obras del género lírico ambientadas en Cantabria entre 1853 y 1958.

La publicación realizada por MyA Libros es el resultado de seis años de investigación sobre un patrimonio que llevó los paisajes y las costumbres de La Montaña a los escenarios de Madrid, Barcelona y Santander.

De cada obra recoge el argumento, el estreno, el reparto y las crónicas de la época. Según ha explicado el autor, el recorrido comienza con 'El grumete', de 1853, y pasa por títulos del género chico como 'El salto del pasiego', 'La romería de Miera' o 'La galerna', además de los cuadros de costumbres de Guerrero y Llano y las obras de la posguerra.

Por sus páginas aparecen compositores como Chapí, Bretón, Chueca o Jacinto Guerrero y libretistas como José María de Pereda o los hermanos Álvarez Quintero.

También dedica atención a los intérpretes y teatros que dieron vida a estas zarzuelas, entre ellos el Pereda y el Principal de Santander.

El volumen tiene 628 páginas e incluye fotografías de época, portadas de libretos y partituras, carteles y caricaturas. El prólogo está firmado por Francisco Gutiérrez Díaz, investigador que ha estado en la presentación junto con el director de la Coral Salvé, José Luis Ocejo, el maestro Vicent Pelechano, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que ha calificado la obra como "magistral".

Y es que, a su juicio, supone una contribución esencial al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural de Cantabria.

Durante su intervención, Agüeros, que estaba acompañado por la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, ha enmarcado esta publicación en el compromiso del Gobierno para dar mayor visibilidad a la cultura cántabra y preservar sus manifestaciones artísticas y tradiciones más representativas.

En este sentido, ha destacado la colaboración entre distintas áreas de la Administración autonómica para impulsar iniciativas culturales que permitan profundizar en el conocimiento de la identidad de la comunidad, como el caso del libro 'El cantor de la bahía', con ilustraciones alusivas a la composición más estelar de Chema Puente, la canción 'Santander la marinera', cuya biografía se publicará próximamente y que "promete ser una obra que marque un antes y un después en el conocimiento de la vida de una persona tan entrañable", ha dicho.

Además, ha avanzado otras iniciativas actualmente en marcha, como la futura publicación de la obra del rabelista Tomás Macho, a través de uno de los grandes folkloristas y etnomusicólogos de España, José Manuel Fraile, "autor del mejor romancero que se ha editado hasta la fecha en Cantabria", así como la próxima firma del convenio para la digitalización del archivo de Radiotelevisión Española en Cantabria.

En referencia al libro presentado, Agüeros ha destacado la magnitud de la investigación desarrollada por Prieto y el rigor con el que ha abordado una tarea compleja y abierta a continuos hallazgos documentales. "Cuando Juan Antonio Prieto nos propuso esta idea, nos faltó tiempo para poner a su disposición todo lo que necesitara, sabedores de que, con su tesón, conocimientos y entusiasmo, el resultado iba a ser una obra tan extraordinaria como la que hoy presentamos", ha señalado.

El consejero también ha subrayado el valor de este trabajo para rescatar y catalogar un patrimonio musical poco conocido, recordando que incluso después del cierre editorial de la obra han seguido apareciendo nuevos títulos de zarzuelas vinculadas a Cantabria, circunstancia que demuestra la riqueza y amplitud de este legado cultural.

Como coleccionista y estudioso de las ediciones musicales relacionadas con Cantabria, Agüeros ha valorado la relevancia de recuperar partituras, grabaciones y documentación histórica.

Finalmente, el consejero ha agradecido a Prieto su dedicación y compromiso con la cultura regional, y ha destacado que su labor constituye "un complemento esencial a la acción de las administraciones públicas" en la defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro, una responsabilidad recogida en el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Por su parte, Fernández se ha sumado al agradecimiento del consejero, reconociendo el "ingente" trabajo de investigación realizado por Prieto que ha ayudado a por "recuperar un patrimonio cultural tan importante". "Muchas de ellas, hace años que no se escuchan en los teatros, por lo que creo que es un libro de lectura obligada para todos aquellos que quieran conocer este legado".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de la zarzuela como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, y ha revelado su interés de que pueda incorporarse al patrimonio mundial de la UNESCO, "donde a muchos nos gustaría verla algún día" ha terminado.