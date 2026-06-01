Juan Blanco, nombrado nuevo codirector del Parque Nacional de Picos de Europa en Cantabria

Archivo - Vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Blanco, funcionario de la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, ha sido nombrado nuevo codirector del Parque Nacional de Picos de Europa en la comunidad autónoma. Sustituye en el cargo a Jesús Francisco Celada.

La resolución de cese de Celada y la de nombramiento de Blanco han sido publicadas este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria, consultado por Europa Press.

Ambas resoluciones están firmadas por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.

En la resolución de cese de Celada, el Gobierno regional le agradece los servicios prestados.