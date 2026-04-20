Jueves de Boleros y de la Asociación Cántabra de Músicos de Jazz, el 2 de mayo en el Festival Torreboleros

Presentación de la III edición del Festival Torreboleros - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival Torreboleros, que se celebrará el sábado 2 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro Municipal Concha Espina, ofrecerá las actuaciones de Jueves de Boleros y de la Asociación Cántabra de Músicos de Jazz, en un espectáculo de gran formato en el que participarán unas 40 personas.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, acompañada por los representantes de la Asociación Jueves de Boleros -Jesús Castillo, Fernando de Carlos y Pedro Fernández-, ha presentado el evento, una propuesta que fusionará boleros y jazz estilos musicales en un espectáculo conjunto.

Vélez ha destacado la consolidación de este festival que se ha convertido en una "cita destacada" dentro de la programación cultural de la ciudad. Asimismo, ha subrayado el carácter especial del espectáculo, señalando que es "una manera única y muy diferentes de hacer música".

Por su parte, Castillo ha explicado el formato del concierto, destacando la originalidad de la propuesta. "Vamos a contar con la Asociación de Músicos de Jazz de Cantabria, que hará una primera parte con músicas de jazz también dirigidas al bolero, y después nos uniremos ambos para ofrecer un repertorio conjunto", ha explicado.

En la misma línea, De Carlos ha destacado la calidad de la propuesta y la fusión de estilos. "Hemos conseguido ensamblar el mundo del bolero con el del jazz y el resultado es un espectáculo muy bonito que creemos que va a gustar mucho al público", ha indicado.

Las entradas estarán disponibles a partir del 21 de abril a las 12:00 horas, con un precio simbólico de 2,50 euros, y podrán adquirirse a través de los canales habituales del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmce.es