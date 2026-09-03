Un juez ordena reabrir de forma provisional el arco de Faro Santander al tráfico rodado

Visita del edificio Pereda.- Archivo - FUNDACIÓN SANTANDER

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Santander ha estimado las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida y ha acordado la reapertura provisional al tráfico rodado del vial de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, que discurre bajo el arco del Banco Santander. El tránsito será sobre la plataforma existente y con la señalización que se determine por el Ayuntamiento, para permitir así el paso del transporte público (línea 5C2 del TUS), taxis, vehículos sanitarios, de reparto de mercancías y de residentes.

Así lo ha decidido el titular de la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad, que ha condenado al Consistorio a abonar las costas, limitadas 150 euros, en una resolución contra la que cabe interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días desde su notificación.

Según recoge el auto, fechado el 2 de septiembre y remitido este jueves por IU a los medios de comunicación, esta medida se mantendrá hasta que exista una resolución firme en el procedimiento principal sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la formación política contra el cierre del vial bajo el arco de la antigua sede principal de la entidad financiera, que ahora alberga su colección de arte en el centro cultural Faro Santander, que se inaugura la próxima semana.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento había defendido que el vial no ha sido cerrado, sino que se ha producido un cambio en el uso de la zona a "compartido/restringido" para que pudiera ser utilizado tanto por peatones como vehículos, según se acordó en una resolución que data del 12 de agosto.

Sin embargo, el juez señala que "no existe una resolución expresa" en la que se acuerde ese nuevo uso de la zona y, además, destaca que la propia resolución citada se adoptó cuando la situación de uso restringido o compartido "ya estaba consumada, siendo evidente que la sobras tuvieron que comenzar con anterioridad".

Por ello, concluye que cuando se produjo la actuación material no existía "resolución administrativa alguna que permitiera la modificación del uso que tenía la zona" y había "una falta de cobertura para esta actuación".

El auto aborda también de forma expresa el caso de la línea 5C2, cuya recuperación formaba parte de las medidas cautelares solicitadas por IU. Si bien el Ayuntamiento alegó que su recorrido había sido modificado en 2021, con motivo del inicio de las obras de Faro Santander, y defendió el mantenimiento del recorrido actual, el juez considera que, si existió una decisión administrativa para cambiar temporalmente la línea durante los trabajos, era "igual de necesaria" otra decisión para mantener ese cambio una vez finalizadas.

Asimismo, añade que "no es suficiente" un informe de los servicios técnicos posteriores, sino que esa valoración debía reflejarse en una decisión administrativa formal, que "no consta que exista".

"UNA NOTICIA MUY IMPORTANTE"

En rueda de prensa, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha valorado la decisión del juez como "una noticia muy importante, especialmente para los vecinos que llevan meses reclamando recuperar su autobús".

"Hoy hemos conseguido algo muy concreto: que se ordene la reapertura provisional del vial y que la 5C2 pueda volver a pasar bajo el arco", ha celebrado Martínez.

Para IU, la cronología es "especialmente significativa". Y es que la formación hizo pública la situación el 3 de febrero, al advertir que el cierre vinculado inicialmente a las obras podía convertirse en permanente, algo que posteriormente confirmó la alcaldesa, Gema Igual (PP).

"Llevamos desde febrero preguntando qué decisión administrativa permitía cambiar el régimen de este vial. Ahora el propio juez señala que la resolución que pretenden utilizar como cobertura llegó cuando la situación ya estaba consumada", ha subrayado Martínez.

El concejal ha lamentado que haya sido necesario acudir a los tribunales después de meses reclamando al Ayuntamiento una solución, y que la "mala gestión" de la regidora y su equipo "empañen la inauguración de un museo tan importante" como el que se va a abrir en el Faro Santander.

"El Ayuntamiento tuvo meses para dar explicaciones, acreditar qué decisión administrativa amparaba su actuación, rectificar o plantear medidas alternativas que beneficiaran a todos. No hizo ninguna de esas cosas y hemos tenido que acudir a los tribunales para conseguir que se ordene cautelarmente recuperar el vial y la 5C2", ha lamentado Martínez.

El edil ha censurado que este es el resultado de "una forma de gestionar basada en actuar primero y dar explicaciones después", ha concluido.