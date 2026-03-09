La jueza que asume el caso Novo Banco acuerda diligencias y pide un refuerzo para acabar la instrucción

Archivo - Tribunales. Juzgados. Salesas. Audiencia Provincial. TSJC - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la Plaza número 1 del Servicio de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha asumido el caso Novo Banco, por la presunta estafa millonaria de un exempleado de la sucursal de Santander a decenas de clientes, y ya ha acordado nuevas diligencias encaminadas a finalizar la investigación.

Además, ha solicitado el refuerzo de un funcionario de Gestión Procesal que pueda asumir de forma "exclusiva y excluyente" esta causa, que lleva seis años de tramitación, tiene más de cien afectados, decenas de abogados intervinientes y millones de euros de perjuicio económico.

La petición de un refuerzo ya la realizó el pasado mes de enero la jueza que llegó a la Plaza número 3, donde se ha llevado la instrucción de esta causa desde su inicio en marzo de 2020, seguida contra Jacobo Vidal, extrabajador de la entidad portuguesa en la oficina que tenía en Santander y que habría estafado cerca de 50 millones de euros a casi 80 clientes.

El propio sospechoso denunció los hechos a la Fiscalía y los admitió ante la anterior magistrada instructora, pero implicando también al banco al asegurar que sabía lo que hacía pero carecía de "controles" y "miraba para otro lado" por los beneficios que su actividad le reportaba.

Posteriormente, esa magistrada se abstuvo y ahora asume la instrucción la titular de la Plaza número 1, que ha acordado nuevas diligencias y ha pedido el refuerzo de un funcionario.

El refuerzo solicitado fue informado favorablemente por la Sala de Gobierno el pasado viernes, 6 de febrero, y derivado a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria, que es la competente para aprobarlo, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La magistrada de la Plaza número 1 ha reiterado aquella petición a la directora del Servicio de Tramitación del Tribunal de Instancia de Santander.

Además, debido al volumen de trabajo que esta jueza ahora tiene que asumir, los magistrados de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordaron la semana pasada eximirla de parte del reparto de asuntos.

NUEVAS DILIGENCIAS

En las resoluciones dictadas por la Plaza número 1 en el procedimiento de Novo Banco se acuerda prorrogar la instrucción y también la práctica de diligencias solicitadas por las partes.

En concreto, la juez tomará declaración como testigo al director de Gestión de Riesgos de Novo Banco -al ser la responsabilidad de tal entidad una de las cuestiones controvertidas-, y al funcionario que emitió el informe de Vigilancia Aduanera en 2021, por resultar "de especial relevancia".

Junto a ello, solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que emita un informe pericial ante la "evidente divergencia" que se aprecia entre las conclusiones del informe de Vigilancia Aduanera y el aportado por Novo Banco relativos a la práctica en la inversión de productos de derivados desplegada por el investigado.

Por otro lado, la magistrada pide a Abanca que informe del tipo de contrato que ha suscrito con Novo Banco con el fin de conocer si el mismo "pudiera tener algún tipo de trascendencia o incidencia a los efectos de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la presente causa".

Finalmente, y para facilitar la labor de la instructora, se pide a los perjudicados que aclaren la cantidad que solicitan en concepto de responsabilidad civil, y a Novo Banco que indique los informes que ha aportado para cuestionar las cuantías indemnizatorias que piden ciertos perjudicados.

CASO NOVO BANCO

Este caso se destapó a principios de 2020 cuando Jacobo Vidal -que permanece en libertad- trasladó a la Justicia las supuestas irregularidades cometidas cuando trabajaba en la oficina de Novo Banco en Santander.

La instrucción se inició con la práctica de una serie de diligencias, entre ellas informe del patrimonio del denunciado, embargo de sus bienes y rentas, su declaración en calidad de investigado o el requerimiento a la entidad de la documentación e información relativa a las operaciones realizadas.

En paralelo a esa investigación, la entidad mantuvo conversaciones con clientes afectados para tratar de mitigar los efectos causados, y ha defendido que la cuantía supuestamente estafada está "muy alejada" de la manifestada por el investigado.