La jueza de El Bocal, Rosa Martínez, elegida por unanimidad presidenta del Tribunal de Instancia de Santander

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Inicia el mandato en sustitución del magistrado Jaime Anta González, que fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Jueces y Juezas del Tribunal de Instancia de Santander ha elegido este viernes por unanimidad a la magistrada María Rosa Martínez López, titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción y responsable entre otras causas de la del colapso mortal de la pasarela de El Bocal, como presidenta del órgano.

Se han emitido 19 votos --se trata de una elección presencial que no admite voto delegado-- y todos ellos respaldaron a Martínez López, que inicia su primer mandato como presidenta del Tribunal de Instancia de la capital cántabra tras el nombramiento del anterior, el magistrado Jaime Anta González, como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El Tribunal de Instancia de Santander tiene otro cargo electivo, el de la presidencia de la Sección Civil, que al tener más de ocho plazas, sus integrantes deben elegir a su representante. Y los once titulares de las plazas civiles de la ciudad eligieron el pasado junio a la magistrada María Eugenia Fraile Sánchez para presidir la Sección.

Fraile Sánchez, además, ejerce de presidenta del Tribunal de Instancia de Santander en funciones desde el cese de Anta y hasta el nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial de la ahora elegida, María Rosa Martínez López, que fue decana de los juzgados de Palencia durante cuatro años.

Con la nueva organización judicial, la denominación de los juzgados cambia por la de plazas del tribunal de instancia, y la decana es ahora presidenta de este órgano, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

DE BRIVIESCA A SANTANDER.

Con cerca de 25 años en la carrera judicial, Martínez López -que también instruye la causa de Novo Banco- llegó a Cantabria en 2021 como titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, en el que permaneció hasta mayo del pasado año, cuando pasó a estar al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, ahora Plaza número 1 de la Sección de Instrucción.

La nueva presidenta del Tribunal de Instancia accedió a la carrera judicial en 2002 y su primer destino fue el Juzgado Único de Briviesca. Dos años después se convirtió en la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Orotava (Tenerife) y posteriormente, en 2010, cambió de destino, también en la isla canaria, para ocupar la plaza de titular del Juzgado de Primera Instancia y Familia número 4 de San Cristóbal de La Laguna.

Ya en 2012 regresó a su ciudad natal, Palencia, donde fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la capital hasta su llegada a Cantabria, en 2021.

FUNCIONES DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA.

Los presidentes de los tribunales de instancia son una figura de gobierno y representación de los titulares de las plazas unipersonales de cada partido judicial, y se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En Cantabria, Santander es el único Tribunal de Instancia que al tener más de diez plazas elige a su presidente. En el resto de partidos judiciales cántabros, el presidente lo es por antigüedad.

Entre otros cometidos, los presidentes de los tribunales de instancia velan por la buena utilización de las instalaciones judiciales y de los recursos materiales al servicio de la Justicia, cuidan de que el servicio de guardia se preste continuadamente, adoptan medidas urgentes en materia de reparto de asuntos y se encargan de convocar las Juntas de Jueces y Juezas de Sección y la General, como la celebrada este viernes.