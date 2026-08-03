La jueza envía a prisión al detenido por el crimen machista de Santander

La policía custodia la entrada de la vivienda de Perines mientras la funeraria saca el cuerpo de la víctima, a 31 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha enviado a prisión al hombre de 39 años detenido el viernes por el crimen machista de Santander, por matar a su pareja de 27 años en el piso donde vivía en la calle Perines de la ciudad.

La magistrada que ha acordado la decisión, con competencias en materia de violencia de género, ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que ha solicitado la citada medida cautelar, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como violencia de género el asesinato de la joven, que tuvo lugar pasado el mediodía del 31 de julio, presuntamente a manos de su pareja, con el que tenía un hijo de corta edad.

No constan denuncias previas entre la fallecida --hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas-- y el implicado --que llamó a la Policía Nacional tras la agresión y confesó la autoría--.

Una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda, ubicada en el número 12 de la calle Perines, a la mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Y aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

Allí mismo, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de policiales, donde ha permanecido desde entonces y hasta este lunes, cuando ha pasado a disposición judicial.

DOS ASESINATOS MACHISTAS EN CANTABRIA EN LO QUE VA DE AÑO.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España asciende a 33 en lo que va de año y a 1.374 desde 2003 cuando se empezaron a recopilar estos datos. Y la cifra de huérfanos menores de edad por violencia de género en España se eleva a 23 en 2026 y a 533 desde 2013.

En Cantabria, se trata del segundo caso de violencia machista en lo que va de 2025, tras la muerte de una mujer de 64 años el pasado mes de marzo en Pedreña (Marina de Cudeyo) y el arresto de un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato. Tampoco constaban denuncias previas entre ambos, aunque él tenía antecedentes por violencia de género con otras mujeres.

EL TELÉFONO 016 Y OTROS RECURSOS

Las víctimas de este tipo de violencia cuentan con recursos como el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Ante una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.