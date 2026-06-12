A juicio dos hermanos por agredir a un hombre, amenazar a otro y apuñalar a un tercero que medió en un pub de Castro

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SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita penas de seis meses y cinco años y medio de prisión a dos hermanos por delitos de homicidio en tentativa, lesiones y amenazas. Y es que están acusados de agredir a un hombre, amenazar con un cuchillo a otro y apuñalar, uno de ellos, en el abdomen a un tercero que trataba de calmar los ánimos, en 2024 junto a un pub en Castro Urdiales.

El próximo miércoles, 17 de junio, a las 9.30 horas se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria la vista para formalizar la conformidad alcanzada en este procedimiento.

Según el escrito del ministerio público, los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de octubre de 2024 en las inmediaciones de un pub en Castro Urdiales. Los dos hermanos "iniciaron un altercado con varios jóvenes en la calle" y, puestos "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la integridad física" de un hombre, "lo acorralaron, golpeándolo en el rostro".

Minutos más tarde, "provistos de cuchillos de grandes dimensiones y con intención de amedrentar" a otra persona, "con quien habían tenido previamente un altercado, lo persiguieron sin darle alcance".

Fue entonces cuando un hombre, que pasaba en ese momento por la calle y era ajeno al conflicto, se acercó a los acusados con la intención de calmar los ánimos, momento en que uno de ellos, "con intención de acabar con su vida, le asestó una puñalada en el abdomen" y las heridas pusieron "en riesgo vital" a la víctima. Y es que según los forenses, afectaron "de forma grave y directa" a zonas del cuerpo que albergan órganos "de importancia vital".

DELITOS Y PENAS.

A juicio de la Fiscalía y de las defensas, los hechos constituyen un delito de homicidio intentado, que se atribuye al que asestó la puñalada, así como otro de lesiones y uno más de amenazas, que se imputa a ambos.

Para el primero, que permanece en prisión provisional desde los hechos, piden cinco años y medio de prisión y 1.080 euros de multa, mientras que para el otro reclaman seis meses de cárcel y la misma multa.

No se solicita condena por responsabilidad civil al procesado por asestar la puñalada, ya que la víctima ha reconocido el cobro de la indemnización y ha renunciado expresamente a cualquier acción civil o penal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.