A juicio un hombre de 54 años por robar productos cosméticos en un supermercado de Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha sido citado a un juicio por delito leve, tras sorprenderle el vigilante de seguridad de un supermercado de la calle Castilla de Santander robando productos cosméticos valorados en 51 euros.

Los hechos sucedieron este lunes, a las 11.15 horas, y el vigilante del establecimiento comercial requirió a la Policía Local. Los agentes identificaron al sospechoso, instruyeron diligencias y ambas partes fueron citadas a juicio, ha informado la Policía.

Por otro lado, los efectivos han denunciado, a las 00.50 horas de este martes en la calle Arrabal, a otro hombre, de 55 años, como responsable de una vivienda desde la que se causaban molestias de música elevada, emitida a través de un altavoz a gran volumen.

También esta madrugada, a las 2.10 horas en la Avenida Cantabria, los policías practicaron la prueba de sustancias al conductor de un turismo, de 47 años, que acababa de sufrir un accidente. Dio positivo en cocaína y le incoaron expediente administrativo mientras una grúa retiró el coche al Depósito de Ojaiz.

Además, habían intervenido en otro accidente, el lunes a las 10.35 horas en la calle Julio Jaurena, donde una motocicleta cayó al suelo y resultó herido su conductor. Fue auxiliado por agentes de Atestados y por una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Valdecilla.