El juicio por los vertidos de Sniace se volverá a celebrar a partir del 13 de abril

Archivo - El expresidente de Sniace Blas Mezquita (2a fila), y uno de los excomponentes de la dirección de la empresa Manuel Huerta (2d), durante el juicio por los vertidos que realizó su empresa al río Saja-Besaya entre el año 2008 y 2010 - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio por los vertidos contaminantes de Sniace al Saja-Besaya se volverá a celebrar a partir del lunes 13 de abril después que la Audiencia Provincial de Cantabria anulara parcialmente la vista oral y la sentencia que condenó a los exconsejeros de esta empresa de Torrelavega y al jefe de operaciones a tres meses y medio de cárcel por los residuos al río entre 2008 y 2010 sin autorización.

La vista oral se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander y la nueva será ante la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de este partido juidicial. Las sesiones se desarrollarán durante dos semanas a partir de las 9.00 horas, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La Sección Primera de la Audiencia cántabra acordó hace casi dos años, en verano de 2024, volver a anular en parte el plenario y el fallo por los vertidos de Sniace y retrotraer de nuevo las actuaciones al órgano juzgador para que completara la prueba con la testifical de Francisco Martín, consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional en el momento de los hechos, y Miguel Gómez de Liaño, que también integró el Consejo de Administración de Sniace.

La declaración de ambos debía ser ante el mismo Juzgado -presidido entonces por el juez José Hoya Coromina, ya jubilado- para que dictara otra vez la sentencia de instancia valorando las nuevas testificales y la prueba de descargo y las restantes practicadas.

Ese magistrado enjuició los hechos en febrero de 2021 y en septiembre emitió el fallo que condenaba al expresidente de Sniace Blas Mezquita, a otros seis antiguos consejeros de la empresa (Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago) y al entonces jefe de operaciones de la fábrica (José Francisco González), a este último como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente en tanto que los anteriores lo cometieron por omisión.

No obstante, sobre todos recayó la misma pena, así como siete meses de inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos al medio natural, y fueron condenados también a indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por el perjuicio causado, siendo la empresa responsable civil subsidiaria.

Pero un año después, en octubre de 2022, la Audiencia cántabra anuló la sentencia de instancia -que aplicaba la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas- y llamó a completar la prueba citando como testigos a Martín y a Gómez de Liaño, y justificar también la acusación contra el exjefe de operaciones.

Sin embargo, meses después, en enero de 2023, el entonces todavía magistrado de lo Penal 2 ratificó su fallo, pese a haber sido anulado por el tribunal, y sin haber practicado las testificales requeridas, y los exconsejeros recurrieron esa sentencia.

La misma Sala, la de la Sección Primera de la AP, vio las apelaciones y las estimó en parte, al anular parcialmente el juicio y la sentencia para completar la prueba y dictar una nueva.

Además, los magistrados acordaron remitir al Consejo General del Poder Judicial copia de la sentencia y de las dos anteriores para poner en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces la actuación del juez de lo Penal 2 de Santander por si hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad.