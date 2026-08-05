Julio fue muy seco en Cantabria y el más cálido en los últimos 65 años

Playa de Somo. Puntal. Costa. Litoral. Arena. Mar. Verano. Sol. Calor - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado julio fue extremadamente cálido y muy seco en Cantabria, con una temperatura media de 20,8 grados, 3 ºC por encima del promedio para este mes, ya que según la serie de datos de 1991-2020 lo habitual es que haga 17,8 ºC en la región.

Así, julio de 2026 ha sido el más cálido desde 1961 y la máxima en la región, una media de 26,8 grados, está 3,7 ºC por encima del valor para el séptimo mes del año de la serie histórica, que es 23,1 ºC.

Mientras, la mínima de la comunidad autónoma fue 14,8 grados, también superior a la media, en concreto 2,2 ºC, pues lo normal son 12,6 ºC.

Respecto a la precipitación, julio resultó muy seco en Cantabria, donde se recogieron 27,8 litros por metro cúbico de precipitación, un 45 por ciento menos de lo esperado en este mes, en el que la media es de 50,6 mm.

Además, el año hidrológico en curso (de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta ahora carácter igualmente de muy seco, con 951,2 mm, un 15% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para el periodo 1991-2020 (1.115,6 mm).

En julio, y según datos observatorio situado en el aeropuerto de Santander, hubo un total de 205,5 horas de sol, superior a la media mensual: 178,1 en el periodo 2007-2026.