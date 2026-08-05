Julio fue muy seco en Cantabria y el más cálido en los últimos 65 años

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SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado julio fue extremadamente cálido y muy seco en Cantabria, con una temperatura media de 20,8 grados, 3 ºC por encima del promedio para este mes, ya que según la serie de datos de 1991-2020 lo habitual es que haga 17,8 ºC en la región.

Así, julio de 2026 ha sido el más cálido desde 1961 y la máxima en la región, una media de 26,8 grados, está 3,7 ºC por encima del valor para el séptimo mes del año de la serie histórica, que es 23,1 ºC.

Mientras, la mínima de la comunidad autónoma fue 14,8 grados, también superior a la media, en concreto 2,2 ºC, pues lo normal son 12,6 ºC, según el resumen climatológico que cada mes elabora la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria.

Respecto a la precipitación, julio resultó muy seco en Cantabria, donde se recogieron 27,8 litros por metro cúbico de precipitación, un 45 por ciento menos de lo esperado en este mes, en el que la media es de 50,6 mm.

Además, el año hidrológico en curso (de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta ahora carácter igualmente de muy seco, con 951,2 mm, un 15% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para el periodo 1991-2020 (1.115,6 mm).

En julio, y según datos observatorio situado en el aeropuerto de Santander, hubo un total de 205,5 horas de sol, superior a la media mensual: 178,1 en el periodo 2007-2026.

Además, en el séptimo mes del año se registraron 9.656 descargas de rayos, de los que 2.384 corresponden al día 16.

PRIMER MES DE JULIO EXTREMADAMENTE CÁLIDO.

La AEMET explica que el pasado mes ha destacado por sus altas temperaturas, hasta el punto de que ha sido el primer julio con carácter térmico extremadamente cálido.

Y es que solo dos días han tenido una temperatura media menor al valor esperado desde el punto de vista climático, y el aeropuerto de Santander ha registrado máximas por encima de 25 ºC durante 30 de los 31 días del mes.

Entre el 1 y 11 se situó sobre la Península una dorsal térmica que elevó mucho las temperaturas, en especial el día 6. Entre el 12 y el 15 descendieron ligeramente, aunque no por debajo de lo normal. Sin embargo, el día 16 fue muy relevante por precipitaciones intensas y actividad eléctrica.

A partir de entonces predominó una situación estable, aunque el 25 las temperaturas descendieron bruscamente por el paso de una dana, con significativas tormentas que entraron desde Suances hacia los Valles Pasiegos.

El mes finalizó con temperaturas por encima de lo normal, cielos nubosos y precipitaciones débiles especialmente en la mitad norte de Cantabria.