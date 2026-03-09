La Junta Docente confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la adecuación salarial, con "mínimos innegociables"

Reunión del PRC con la Junta de Personal Docente. - PRC

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente confía en poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria (PP) sobre la adecuación salarial, que tendrá que recoger los "mínimos innegociables" reclamados por el colectivo y espera que ahora no "intenten echar" para atrás ninguna de las cuestiones en las que ha ido avanzando con sus movilizaciones.

"Vemos en esta ocasión una oportunidad para llegar a un acuerdo y devolver a los docentes su adecuación salarial", ha manifestado la Junta de Personal Docente este lunes en declaraciones a la prensa tras mantener una reunión con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que les ha trasladado el texto del acuerdo de presupuestos firmado el pasado viernes con el Partido Popular (PP) relativo a esta cuestión.

La presidenta de la Junta, Rus Trueba, ha detallado que dicho texto recoge el plazo de un mes para que el PP se siente a negociar con la Junta de Personal Docente --cuyo encuentro se celebrará este martes, 10 de marzo, a las 10.30 horas--, así como el acuerdo "en los términos en los que se ha estado hablando durante todo el año 2025" y, a partir de ahí, para los años 2027, 2028 y 2029 se habla de "disponibilidad presupuestaria".

"Nosotros como Junta de Personal vemos en esta ocasión una oportunidad para llegar a un acuerdo y devolver a los docentes su adecuación salarial, junto con otras demandas que exigimos en el acuerdo", ha señalado Trueba.

En este sentido, ha manifestado que "llegar hasta aquí no ha sido fácil" y "ha sido gracias a la movilización de todos los docentes de la enseñanza pública de Cantabria", que se inició con un encierro en la sede del Ejecutivo autonómico, en noviembre de 2025.

Desde la Junta también han agradecido al PRC que haya "mantenido su palabra hasta el final" respecto a apoyar la adecuación salarial de los docentes y que "sin ella no iba a haber presupuestos".

Por su parte, Diegu San Gabriel, miembro de la Junta y portavoz de STEC, ha apuntado que no querían convertirse en un "arma arrojadiza entre partidos" y que "lo único" que reclamaban desde el principio era "la recuperación del poder adquisitivo perdido".

"Ellos han alcanzado su acuerdo, ahora nos toca a la Junta de Personal Docente alcanzar el nuestro con unos planteamientos muy sencillos", ha dicho.

Al respecto, ha indicado que ya tuvieron "mucho tiempo para negociar" y el último "obstáculo" --la denominada 'cláusula Silva', que condicionaba dicha adecuación salarial a la aprobación de presupuestos--, ahora "ha sido posible superarlo".

"En esos términos queremos que se firme el acuerdo y es lo que vamos a plantear. Que no nos intenten echar para atrás ninguna de las cuestiones que el colectivo docente ha ido avanzando con sus luchas y sus movilizaciones durante todo este tiempo", ha manifestado.

Así, ha explicado que los "mínimos innegociables" que tiene que recoger este acuerdo son una subida salarial lineal general de 180 euros mensuales para todos los docentes, más una actualización de los sexenios, vinculadas a un máximo de 120 horas; ampliar el proceso de aplicación hasta 2029 y que dicha cantidad se actualice con el IPC autonómico.

"Sin penalizar las bajas médicas, cómo se intentó, sin dictarnos qué formación debemos hacer, cómo se intentó", ha precisado San Gabriel, que ha subrayado que los sindicatos "no se van a mover de ahí".

Al respecto, ha puntualizado que no van a "aprovechar la coyuntura actual" para pedir ahora "más" de lo que plantearon entonces al contar con "una posición negociadora fuerte", si bien ha insistido que tampoco "ni una menos".

En cuanto a la mesa sectorial de negociación que se celebrará este martes, la Junta de Personal ha indicado que ha recibido la convocatoria "pero no la propuesta", que se la enviarán "a lo largo de la mañana".

LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA ERA "IMPOSIBLE"

Por su parte, la candidata del PRC a las próximas elecciones, Paula Fernández, se ha congratulado, porque después de dos años de conflicto, los regionalistas han "conseguido", con el acuerdo firmado para aprobar las cuentas de 2026, que "este conflicto termine y se pueda adecuar la adecuación salarial de los profesores".

"Los beneficiados van a ser no solo los profesores sino también los alumnos, todo el sistema educativo de Cantabria", ha valorado.

Fernández ha señalado que, en las negociaciones que mantuvieron en noviembre del pasado año, la alternativa sobre la disposición presupuestaria "ya se puso en la mesa y también era imposible".

En este sentido, ha apuntado que "realmente todos los expedientes y todos los convenios que se firman cuando comprometen, no solamente el año en curso sino años venideros, siempre llevan informe del director general de presupuestos, que condiciona la adecuación salarial a una disponibilidad presupuestaria", ha apuntado.

"No tiene que pasar nada para que la disponibilidad presupuestaria de años venideros, incluso con presupuestos prorrogados, pueda cumplir con la adecuación salarial y con los tramos que se establecerán en el acuerdo que firme la Junta de Personal Docente con el Gobierno de Cantabria", ha indicado.

Finalmente, Fernández ha subrayado que el PRC ha estado "abierto siempre" a tener un presupuesto para Cantabria, pero "en otro escenario y con otras condiciones como las que se han dado en esta ocasión", sobre todo blindando ese acuerdo a la necesidad de una comisión de vigilancia y de seguimiento formada por personas independientes.