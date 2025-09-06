La Junta Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga

Archivo - Reunión de Buruaga y Silva con los representantes de los sindicales docentes.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA/ JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

Apunta a la "necesidad" de cambiar la interlocución en la negociación por la adecuación salarial del profesorado para "poder solucionar" el conflicto

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha pedido este sábado la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), o bien su cese por parte de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Así lo ha solicitado en un comunicado en el que ha señalado la "necesidad" de cambiar la interlocución para "poder solucionar" el conflicto que mantienen la Consejería y los sindicatos respecto a la negociación de la adecuación salarial del profesorado público y que "que cada vez se agudiza más", y un día después de la última reunión en la que el consejero, tras un receso, no acudió para continuar el encuentro.

La falta de acuerdo ha llevado a que la Junta Docente haya convocado dos días de huelga, este lunes 8 de septiembre y el martes 9, en la enseñanza Infantil y Primaria coincidiendo con el comienzo de las clases; y los días 11 y 12 en el inicio del periodo lectivo en Secundaria.

Además, está convocada para este lunes una manifestación que partirá a las 18.00 horas de la Consejería de Educación en el Río de la Pila hasta Correos.

Los representantes sindicales de los docentes han afirmado que, camino de cumplirse un año desde el encierro en Peñaherbosa cuando se notificó que el Gobierno "no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años y más de 34 puntos de inflación acumulada", Silva "ha tenido tiempo y propuestas de sobra para demostrar su capacidad al frente de la Consejería, pero solo ha conseguido extender los encierros, las protestas y huelgas".

Después de recordar las movilizaciones que han llevado a cabo dentro de la campaña que han denominado #EsAhora, han asegurado que la negociación "se ha enquistado en un punto fundamental", que podría convertir en "papel mojado" todos los avances "logrados": la "intención" de incluir una cláusula en el acuerdo, que condiciona su cumplimiento a la aprobación de presupuestos durante su extensión temporal (años 2026, 2027, 2028 y 2029).

La Junta de Personal ha tildado esta cláusula como una condición "inaudita, nunca vista en la historia de los acuerdos educativos", como, ha destacado, "tampoco aparece en los alcanzados con la Consejería de Sanidad o Presidencia". "Pretende convertir a los casi 9.000 docentes de Cantabria en rehenes de negociaciones partidistas futuras", de las que se niega "a depender", ha aseverado respecto a ella.

Sin embargo, ha criticado que el consejero considera una "línea roja" esta condición, que "ha hecho incluso marca personal al denominarla 'cláusula Silva', y se niega a retirarla, enquistando así el conflicto".

HA PERDIDO AL PROFESORADO Y COACCIÓN

Según han afirmado los representantes sindicales de los docentes, la Consejería, "a través de sus acciones y declaraciones", ha perdido "por completo" al profesorado.

Y para ello se basa en que, en una encuesta realizada a través de EduCantabria, los docentes mostraban estar "muy insatisfechos" (78%) o "insatisfechos" (16%) con su gestión, "con solo 3 de cada 100 docentes señalándose satisfechos en algún grado".

A ello, la Junta ha añadido que la política de Silva "se ha ido basando cada vez más en la coacción", y ha señalado que "ha llegado a cerrar" el CEIP El Pedregal de Castro Urdiales "pese a la sentencia que anulaba el acuerdo"; a "postergar" la toma de posesión de los interinos para que "no pudieran hacer huelga", o a tratar de "imponer servicios mínimos incompatibles con este derecho fundamental", como así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia en el auto cautelar que suspendía parte de los mismos.

Además, también ha añadido que las tres últimas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo que "evitara la necesidad de ir a la huelga" han sido iniciativa de la Junta de Personal Docente, y en la última cita, en la tarde de este viernes, el consejero dio "plantón" a los representantes del profesorado de Cantabria, "renunciando a negociar y abocando el comienzo del curso a las sucesivas huelgas" convocadas.

A parte de la huelga en colegios e institutos, también la habrá los días 17 y 18 en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

EL PAPEL DE SILVA TIENE QUE ACABAR

Por último, tanto por "su demostrado desinterés por negociar, como por haber intentado imponer un decreto que conculcaba el derecho fundamental a la huelga y ha tenido que tumbar la Justicia, como por su obcecación en incluir una cláusula inaudita que amenaza con eternizar el conflicto", la Junta Docente ha sostenido que "parece evidente que el papel que está jugando Sergio Silva tiene que acabar", para que "cambie la interlocución del Gobierno y pueda comenzar el curso con la normalidad que desea toda la comunidad educativa", ha concluido.