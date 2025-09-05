Termina sin acuerdo la reunión entre Educación y la Junta Docente, por lo que "todo apunta a la huelga"

El consejero de Educación, Sergio Silva, preside la mesa de negociación con la Junta de Personal Docente - GOBIERNO

Los sindicatos anuncian una nueva reunión a las 16.00 horas pero el consejero considera que no debe acudir tras una mañana sin avances

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente para negociar una vez más la adecuación salarial de los profesores y tratar de evitar la huelga convocada para el próximo lunes 8 y martes 9 ha finalizado este viernes sin acuerdo tras más de dos horas.

Al término del encuentro --el décimo que mantienen en torno a la adecuación retributiva pendiente--, los sindicatos de la Junta han avanzado que ambas partes se habían vuelto a citar a las 16.00 horas para continuar la negociación, pero el consejero, Sergio Silva, ha trasladado que considera que no debe acudir.

Tras escuchar las declaraciones realizadas por la Junta, ha entendido que "dan por hecho que habrá huelga el próximo lunes en los colegios de Cantabria" y, además, que "en ningún caso se va a aceptar un suelo presupuestario o una cláusula vinculada a suelo presupuestario para poder sacar adelante el acuerdo", tal y como defiende la Consejería.

En este contexto, "todo apunta hacia un escenario de huelga este próximo lunes", ha señalado Silva para justificar la no asistencia a una nueva reunión por la tarde.

En declaraciones a la prensa, el consejero ha pedido a la Junta que desconvoque la huelga al entender que "es mala para la educación de Cantabria". Así, ha instado a los representantes sindicales a que "reevalúen de alguna manera esa decisión y que por un conflicto salarial no se tiña un inicio de curso, dañando de alguna manera la imagen de la educación pública de Cantabria y el funcionamiento del servicio público educativo en nuestra comunidad autónoma".

Por su parte, desde la Consejería tratarán de hacer que los primeros días del curso se desarrollen "con normalidad" en los colegios.

En todo caso, ha señalado que la propuesta del Gobierno de Cantabria, que supone una subida lineal de 180 euros al mes a cobrar en cinco anualidades, "se mantiene en pie" y no van a "utilizar la convocatoria de huelga para retirarla", porque es "buena" y "ha costado muchísimo esfuerzo llegar hasta aquí". Así, espera que la Junta "reconsidere" su postura.

El consejero ha vuelto a defender la cláusula que condiciona dicha subida salarial a los presupuestos, porque "la responsabilidad y la prioridad es la estabilidad del sistema".

Así, el titular de Educación ha reconocido que ve "difícil" llegar a un acuerdo "de aquí al lunes", pese a que "no tira la tolla" porque lo que separa a ambas partes es "poco".

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por su parte, la presidenta de la Junta Docente, Rus Trueba, ha informado a los medios de que el colectivo iba a elaborar un nuevo texto con la intención de presentarlo en una nueva reunión a las cuatro de la tarde, en el que se incluiría la premisa de que el acuerdo que se alcance "se llevará al efecto si hay disponibilidad económica".

Y es que los docentes insisten en que se elimine del acuerdo la cláusula que condiciona la subida salarial al acuerdo presupuestario, y en contraposición han propuesto esa "redacción alternativa que habla de disponibilidad económica", "al igual que ocurre con el resto de acuerdos que en esta materia" que el Gobierno ha materializado en el ámbito sanitario o judicial.

Trueba ha valorado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de este viernes que saca a los tutores del decreto de servicios mínimos establecido por la Consejería, respecto al que ha celebrado que dé "la razón" a los sindicatos porque era "abusivo".

Gracias a ello, los tutores de Infantil y Primaria "ya no estarían condicionados" y pueden ejercer su derecho a huelga.

"Ahora más que nunca los docentes tenemos que estar unidos para no ser rehenes políticos", ha sentenciado Trueba, que ha exigido que se trate a los docentes "con dignidad".

Por su parte, el consejero no ha valorado el auto judicial al haberse publicado mientras se celebraba la reunión y señalar que desconoce los términos.