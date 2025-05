La Junta Docente reconoce que la nueva oferta de Educación "mejora" la anterior, pero no avanza si la aceptará

Se reunirá el lunes para analizarla con detalle y comprobará "la actitud negociadora" del consejero en la reunión del día siguiente

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no ha avanzado si aceptará o no la nueva propuesta de adecuación salarial presentada este viernes por la Consejería de Educación y no la valorará hasta que no la analice "detalladamente" su comisión permanente en una reunión prevista para el lunes, 19 de mayo, aunque sí ha reconocido que la oferta "mejora" la anterior de la Administración.

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas a Europa Press, la presidenta de la Junta, Rus Trueba (ANPE), que sí ha valorado "positivamente" que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), haya presentado una nueva propuesta --tras ser rechazadas las dos anteriores-- y "haya accedido a volverse a sentar con los representantes legítimos de los docentes de la enseñanza pública" al citarles a una mesa técnica de negociación el martes 20.

"Entendemos que la presión que desde esta Junta de Personal Docente hemos venido haciendo desde hace más de un año está surtiendo su efecto", ha afirmado Trueba, que ha señalado que los sindicatos verán el martes "cuál es la actitud negociadora" de la Consejería y "si podemos llegar a puntos de encuentro".

LA OFERTA DE EDUCACIÓN

La propuesta, remitida a la Junta sobre las 10.00 horas por correo electrónico, ha sido presentada públicamente una hora después en rueda de prensa por Silva, que ha detallado que esta tercera oferta, que será "la última" del Gobierno, supone una subida salarial de 120,63 euros mensuales para los docentes --1.683 euros anuales-- y una "mejora" de los sexenios (complemento de formación, que en el total de la carrera podrían llegar a 187 euros), haciéndola también, y como novedad, "accesible" a aquellos docentes que ya los disfrutan.

El consejero ha señalado que se trata de una "buena" oferta que "mejora un 20 por ciento" la anterior de la Administración, que era de 100,23 euros mensuales más complementos, y ha destacado que tendrá, una vez implementada completamente, un impacto presupuestario de 22,2 millones.

La aplicación de la subida será en tres anualidades. Así, a 1 de septiembre de este año, percibirían 60,23 euros; 30 euros más en la misma fecha de 2026, y otro incremento igual en 2027. En la oferta se eliminan los complementos de ruralidad y puestos de difícil desempeño que sí aparecían en los anteriores.

Junto con la propuesta y la convocatoria a la reunión del martes, la Consejería ha adjuntado una "petición" a la Junta para que desconvoque la huelga educativa de los días 28 y 29 de mayo, punto sobre el que este órgano no se ha manifestado aún.

La última propuesta de la Junta, proponía una subida de 295,66 euros mensuales.

STEC

Aunque globalmente la Junta no ha valorado la propuesta de Educación, sí lo ha hecho el sindicato STEC, que forma parte de la misma, al señalar que "las movilizaciones docentes están arrancando avances, pero aún insuficientes".

En un texto remitido, STEC ha señalado que, pese al aumento en 20 euros de la adecuación general, lineal y no condicionada --al pasar la oferta de Educación de 100 a 120 euros-- y a la retirada de complementos de ruralidad y difícil desempeño, "el grueso del incremento se sigue condicionando a los sexenios, con las horas exigidas triplicadas y dictadas por ellos (por la Consejería)".

Ha añadido también que para incrementar los sexenios cumplidos, se obliga a realizar "hasta 1.000 horas extra de formación", algo que --dice STEC-- "no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma".

También indica que el documento incluye una campaña conjunta cuya naturaleza "desconocemos y conceptos inaceptables".

El texto remitido por STEC concluye con los hashtag #EsAhora #HuelgaDocente2829M.