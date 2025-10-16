La Junta Docente se reúne con Silva a la "expectativa" de la propuesta del Gobierno y la retirada de la 'cláusula Silva'

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, preside la Mesa de Diálogo con la Junta de Personal Docente - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Junta de Personal Docente han acudido a la reunión a la que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), les ha convocado este jueves "expectantes" ante la propuesta que ofrezca la Consejería de cara a evitar las huelgas previstas para la semana que viene en la educación pública, y con la esperanza de que retire la llamada 'cláusula Silva' que condiciona la subida salarial del profesorado a un suelo presupuestario.

Así lo ha manifestado Jesús San Emeterio, del sindicato UGT, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de comenzar la undécima mesa de negociación entre el Gobierno y la Junta Docente con el foco centrado en la adecuación salarial de los docentes cántabros.

Según el representante sindical, la Junta "espera" que el titular de Educación retire de su propuesta la 'cláusula Silva' o plantee una redacción que "en su defecto" pueda ser objeto de consenso por ambas partes.

Además, ha incidido en que "llevamos 40 días de incomunicación prácticamente" entre Junta y Consejería por lo que "venimos expectantes" en relación a la propuesta que ofrezca el consejero.

La educación pública de Cantabria tiene la próxima semana "un frente de huelgas" cuyo mantenimiento dependerá, "en gran parte", lo que "pueda suceder en esta mesa", ha apostillado San Emeterio.

Por su parte, el consejero Silva no ha realizado declaraciones a su llegada al encuentro, celebrado en la sede de la Junta, en el CEIP Simón Cabarga.