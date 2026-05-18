La Junta de Gobierno de Santander aprueba el manual de valoración del complemento de destino

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SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el manual de valoración del complemento de destino de los puestos de trabajo municipales, un documento técnico que permitirá continuar avanzando en la negociación abierta con las organizaciones sindicales y desarrollar los acuerdos alcanzados.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha subrayado que se trata de un paso "fundamental y decisivo" para impulsar la negociación y desbloquear los acuerdos pendientes con los representantes de los trabajadores municipales.

Según ha dicho, con esta aprobación "cumplimos exactamente lo que trasladamos a las cinco organizaciones sindicales en la Mesa General de Funcionarios celebrada el pasado 7 de mayo, que una vez aprobado el manual por la Junta de Gobierno Local se les convocaría de inmediato para continuar la negociación", ha señalado.

Portilla ha explicado que el documento aprobado supone además el cumplimiento de una de las exigencias planteadas por la Intervención Municipal de Santander y posteriormente ratificadas por la Intervención General del Estado, lo que permite ahora continuar con seguridad jurídica y respaldo técnico el proceso negociador.

"Era imprescindible contar con este manual de valoración porque es el instrumento objetivo que permitirá medir y establecer los complementos de destino en el Ayuntamiento de Santander, algo que no se actualizaba desde los años 90 y que era uno de los compromisos de esta legislatura", ha remarcado.

El edil ha avanzado además que se ha convocado nuevamente para la semana del 25 de mayo a las organizaciones sindicales de cara a iniciar una nueva ronda de negociaciones, cumpliendo así el compromiso adquirido con los representantes sindicales.

"El Ayuntamiento ha demostrado desde el primer momento voluntad política para alcanzar acuerdos. Esa voluntad quedó acreditada ya en 2024, pero nos encontramos con un reparo técnico que exigía ordenar y fundamentar adecuadamente todo el procedimiento. En cuanto hemos podido desenmarañar esa situación, seguimos avanzando y ese sigue siendo el compromiso firme de este equipo de gobierno", ha afirmado.

Portilla ha insistido en que las negociaciones "no han estado paralizadas en ningún momento" y ha recordado que en los últimos meses se han mantenido encuentros específicos destinados a sacar adelante el manual de valoración, paso imprescindible para continuar el proceso.

A partir de ahora, el procedimiento previsto será la negociación en el correspondiente grupo de trabajo, su posterior ratificación en Mesa General, la fiscalización, aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local y finalmente su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Asimismo, el concejal ha precisado que este avance se produce "sin perjuicio de otras medidas planteadas por las propias organizaciones sindicales en la mesa de negociación", algunas de las cuales llegaron a abordarse en grupos de trabajo y contaron inicialmente con una aparente conformidad sindical, aunque posteriormente no fueron respaldadas en asamblea.

"El objetivo del equipo de Gobierno sigue siendo el mismo. Vamos a continuar avanzando en la mejora de las condiciones de los trabajadores municipales desde el diálogo, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos", ha concluido Portilla.