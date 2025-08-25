La Junta de Gobierno de Santander aprueba la regulación de la ZBE y su delimitación a El Ensanche

Archivo - Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que proyecta implantar el Ayuntamiento de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como la delimitación de la misma al área de El Ensanche.

Así lo ha indicado en un comunicado el Consistorio, en el que el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha apuntado que ahora el texto se remitirá a la Comisión de Desarrollo Sostenible para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas, que serán estudiadas y votadas antes de dar paso a la aprobación inicial en el Pleno.

A partir de ahí, según el proceso de tramitación, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y se abrirá un plazo de 30 días para la formulación de nuevas alegaciones. Si no se presentan, la ordenanza se dará por definitiva en el siguiente Pleno.

El edil ha recordado que la ordenanza establece un marco normativo para la creación, gestión y control de la Zona de Bajas Emisiones, en el caso de la ciudad en la zona de El Ensanche, y ha señalado que ello busca "reducir la contaminación y avanzar hacia una movilidad más sostenible".

Entre los objetivos específicos de este área, Navarro ha destacado "la mejora de la calidad del aire y la salud pública en las zonas más afectadas; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte urbano, promocionar la movilidad sostenible, activa y no contaminante; garantizar la equidad y el acceso equilibrado a la movilidad; y reordenar el espacio público priorizando su uso para peatones y modos sostenibles".

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto que delimita el área de influencia de la Zona de Bajas Emisiones y los detalles de la regulación.

La ZBE se circunscribirá solo a la zona de El Ensanche, de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas y solo estará prohibido el acceso a vehículos con etiqueta A, es decir los más antiguos y contaminantes, aunque con excepciones en caso de ser de residentes o acudir a estacionar a un aparcamiento subterráneo englobado en la zona.

El área de esa ZBE englobará todas las calles interiores de la zona delimitada al sur por la calle Calvo Sotelo y el Paseo Pereda, al norte por las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, al oeste por la calle Lealtad y el este por Casimiro Sainz, aunque todas ellas quedan fuera de las restricciones.

Así, ese área tiene un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados, lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander.

Este proyecto se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE, se presentará a los grupos políticos, que tendrán un periodo de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al Pleno para su aprobación inicial. La tramitación continuará con la publicación en el BOC, periodo de alegaciones y elevación al Pleno para su aprobación definitiva.