La justicia obliga al Ayuntamiento de Suances a abonar a su plantilla salarios adeudados desde 2023

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SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Santander ha obligado al Ayuntamiento de Suances a abonar a su plantilla salarios adeudados desde 2023, al reconocer a los trabajadores el derecho a percibir unas retribuciones aprobadas por el propio Consistorio y que no habían sido aplicadas en su totalidad hasta febrero de 2025.

En una sentencia fechada la semana pasada, la Sección de lo Social del citado tribunal estima la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), en el marco de un conflicto colectivo contra el Consistorio por incumplir un acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el 31 de diciembre de 2024.

En concreto, en ese acuerdo se aprobó definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo, el catálogo de funciones y la valoración de puestos, incluyendo la actualización de los complementos de destino y específicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

El reciente fallo judicial, remitido por CCOO, expone que la actuación del Ayuntamiento --que cuenta con una plantilla de 50 personas aproximadamente-- contraviene ese acuerdo al haber aplicado las mejoras retributivas solo desde febrero de 2025, y reconoce el derecho de la plantilla a percibir los atrasos generados durante ese periodo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha valorado en un comunicado esta sentencia, que a su juicio supone "un respaldo claro a los derechos de la plantilla municipal" tras dos años en los que "ha dejado de percibir unas retribuciones que le correspondían por derecho".

"Está claro que hay ayuntamientos que parece que no entienden que los acuerdos plenarios son compromisos firmes y no declaraciones de intenciones", ha sentenciado el sindicato, que ha advertido que "no va a consentir que una administración pública no cumpla con lo acordado de forma legítima".

Además, ha dicho que el Consistorio pretende que los trabajadores tengan que "ir uno por uno al juzgado a reclamar lo que es suyo, con el consiguiente gasto para las arcas municipales en asistencia letrada", que "precisamente podría utilizarse para pagar los salarios que se les adeuda".

Finalmente, la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha exigido al Ayuntamiento de Suances que cumpla lo antes posible con la sentencia y abone al personal todos los atrasos reconocidos sin necesidad de hacer ir a la plantilla a los juzgados. "Esperamos que el Consistorio actúe con responsabilidad y pague de manera inmediata. Estaremos vigilantes para que así sea", ha concluido.