La Justicia rechaza una petición de Falange Española de suspender el cambio de nombre de la calle Ruiz de Alda

Archivo - Imagen de archivo de la reunión de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha desestimado la petición de Falange Española de suspender cautelarmente el cambio de denominación de la calle Ruiz de Alda por Juan de Santander en la capital cántabra.

En un auto dado a conocer este miércoles, la magistrada de la plaza número 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia explica que cumplir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Santander para cambiar el nombre de varias calles no supone "ningún gasto relevante ni ningún riesgo personal ni económico".

Junto con el recurso contencioso-administrativo, Falange solicitó como medida cautelar en tanto se resuelve el mismo suspender el cambio de nombre, lo que este Tribunal ha desestimado sin entrar en el fondo del asunto.

El auto señala que el Ayuntamiento de Santander ha aportado fotografías donde se confirma que se han colocado las nuevas placas con la denominación Juan de Santander, pero en el supuesto de una sentencia conforme a la petición de Falange Española ésta "no se vería impedida, pues el cambio de placas o los trámites administrativos son absolutamente reversibles".

También responde a los argumentos esgrimidos por el recurrente, que invocaba mantener el nombre Ruiz de Alda porque está "firmemente asentado en la conciencia ciudadana". En este sentido, la magistrada afirma que "no se comparte el que los vecinos identifiquen a aquel con su travesía aérea, pues la conciencia ciudadana se desdibuja identificando las calles más por los establecimientos que se encuentran en la misma que por el significado histórico de quien consta en la placa".

"Ni una proporción amplia de aquella ciudadanía conocería la travesía aérea de Ruiz de Alda y su actividad profesional, ni tampoco la vida del grumete Juan de Santander en la gesta histórica del siglo XVI en la nao Victoria, que es la nueva denominación de la calle", añade el auto.

"Se interioriza el nombre, pero no las circunstancias de su biografía", por lo que "no se denosta ni se invalida de forma anticipada el nombre Ruiz de Alda", concluye.