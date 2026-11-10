Juventud organiza un curso para formar a los alumnos en la creación de proyectos en redes sociales

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud celebra del 23 al 25 de noviembre el curso 'De consumidor a creador: marketing y redes sociales' para formar a los alumnos en la creación de proyectos en redes sociales.

La formación se celebrará en la Escuela Juventud Emprendedora de Cantabria (EJECANT) para dar a conocer qué hay detrás de las redes que se usan a diario, qué es el marketing y cómo influye en las decisiones y las compras de las personas.

Para ello, el curso es de carácter práctico y las sesiones se centrarán en descubrir los mecanismos de persuasión que utilizan las redes sociales con el objetivo de concienciar y orientar hacia un uso responsable.

A nivel de contenidos, está diseñado para que los alumnos comprendan las redes sociales, conozcan cómo funcionan por dentro y el propósito de los algoritmos, para que puedan ser capaces de crear una marca personal o profesional, con identidad, tono y estética.

También aprenderán a saber qué publicar y en qué formato (reels, carruseles, stories y directos), elaborar un guion, cómo grabar con el móvil, editar en CapCut o Canva, y presentar el proyecto.

La estructura del curso se articula mediante un taller por equipos para que el alumnado pueda poner en práctica, siempre con perfiles de prueba, los contenidos y las herramientas de interés, y adquiera conocimientos para crear sus propios proyectos en redes sociales.

El curso será impartido por Sergio Pessoa, emprendedor, formador y experto en marketing digital; y todos los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.jovenmania.com

Este curso se enmarca dentro de las actividades de EJECANT, que es una iniciativa de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado para apoyar a la juventud en el fomento de la cultura emprendedora, ofreciendo formación y recursos para desarrollar proyectos o busca empleo, con el objetivo de impulsar el espíritu empresarial y la innovación en la región.