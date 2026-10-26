Un juzgado condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales por la falta de dotación en los bomberos

Archivo - Intervención de bomberos de Castro Urdiales - BOMBEROS DE CASTRO - Archivo

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Santander ha estimado íntegramente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CC.OO. contra el Ayuntamiento de Castro Urdiales al declarar que la administración local ha vulnerado la normativa de prevención de riesgos laborales por mantener una dotación mínima insuficiente de solo tres efectivos por guardia en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

La resolución judicial, dictada por la magistrada titular de la Sección de lo Social número 2 y contra la que cabe recurso, ha establecido que fijar una guardia ordinaria con tres trabajadores resulta contraria a la legislación preventiva y a los principios de acción preventiva, debido a que compromete la seguridad y la salud del personal interviniente.

Por este motivo, el fallo ha condenado al Consistorio a adoptar cuantas medidas organizativas y de personal sean precisas para garantizar una dotación adecuada en cada turno, conforme a los criterios técnicos fijados en los protocolos operativos del servicio y por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La jueza ha considerado probado que las intervenciones de emergencias exigen la actuación coordinada por binomios y la presencia de recursos preventivos, lo que requiere un mínimo de cinco personas para acometer servicios urgentes: dos efectivos en penetración interior de humos, dos integrantes en el equipo de rescate de apoyo exterior, un mando supervisor de las operaciones y un bombero a cargo de la bomba del vehículo.

El texto ha recogido que el parque municipal, estructurado en cinco turnos de cuatro puestos, ha funcionado al menos durante el 50% del tiempo reducido al mínimo de tres agentes, una carencia que ha obligado a priorizar tareas de salvamento en perjuicio de la extinción simultánea.

El procedimiento judicial tiene su origen en una guardia registrada en enero de 2023, en la que únicamente estuvieron de servicio dos bomberos sin ningún mando presente; una situación que ha motivado la elaboración de un informe técnico por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que fijaba la necesidad de cinco trabajadores por intervención urgente.

A pesar de este dictamen, la Corporación municipal aprobó el calendario laboral para 2025 manteniendo la cifra de tres plazas de guardia mínima, una decisión que el juzgado ha considerado infractora de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por no corregir la infradotación constatada.

La sentencia ha ordenado igualmente al Ayuntamiento la revisión y actualización obligatoria de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar los efectivos necesarios que demanda la normativa de seguridad laboral.

Contra este pronunciamiento judicial de instancia, las partes personadas pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de cinco días tras su notificación.

VALORACIÓN DE CCOO

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha congratulado de haber ganado el conflicto colectivo presentado contra el Ayuntamiento por la insuficiente dotación de personal en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Según ha explicado en un comunicado, CCOO en el Consistorio lleva tiempo denunciando que tres efectivos no son suficientes para atender las emergencias del municipio "con unas mínimas garantías de seguridad", ni para los propios bomberos ni para la ciudadanía en general, más cuando se trata de un municipio turístico que aumenta considerablemente su volumen de población en determinadas épocas del año.

La sección sindical ha recalcado que se trata "de un servicio esencial en el que no se puede improvisar ni confiar en que todo salga bien trabajando con menos personal del necesario".

"Cada año, las inclemencias meteorológicas y el impacto del turismo tensionan los servicios de emergencia y pretender afrontar esa realidad con tres bomberos por guardia es poner en riesgo tanto a quienes intervienen como a quienes necesitan ayuda", ha subrayado.