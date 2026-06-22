Los juzgados cántabros ingresaron el año pasado 81.200 asuntos, un 11,7% menos

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

Los órganos judiciales cántabros ingresaron el año pasado 81.196 nuevos asuntos, un 11,7 por ciento menos que en 2024. Las caídas más acusadas se registraron en las jurisdicciones civil (-20,4%) y social (-13,6%), en las que en los últimos ejercicios los asuntos crecían trimestre a trimestre. En penal descendió un 1,6% y en contencioso-administrativa aumentó un 24,1%. En España, el número de asuntos también bajó, un 3,2%, fundamentalmente en civil (-7,7%).

En 2025 los juzgados de la región resolvieron 84.323 asuntos, un 8% menos que los ventilados el ejercicio anterior. En todo el país, la resolución aumentó un 2%. Estos y otros datos figuran en la Memoria Judicial 2025, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, ha entregado este lunes a la jefa del Ejecutivo regional, María José Sáenz de Buruaga.

La relación entre el ingreso y la resolución -tasa de resolución- se situó en 1,4, lo que significa que los tribunales cántabros resolvieron un número de asuntos igual a los que ingresaron y un 4% más. Este índice coloca a órganos de la comunidad como los segundos más resolutivos del país, solo por detrás de La Rioja (1,7) y frente a una media nacional de 0,98.

Por jurisdicciones, destaca civil, que elevó esa tasa a 1,09 frente a una media nacional de 1,01; y de la social, que pese a no llegar a resolver toda la entrada -cada juez ingresó el doble que lo que recibió un magistrado español de media-, logró ventilar el 98% de los asuntos que entraron, por encima de la tasa del país (0,9).

La jurisdicción penal resolvió un número de asuntos igual a los que registró (tasa de 1,00), superior a la media española (0,98); y la de la jurisdicción contencioso-administrativa en Cantabria se situó en 0,88, con una la media nacional de 1,07.

En 2025, los órganos judiciales cántabros dictaron un total de 84.076 resoluciones finales, entre sentencias (26.840), autos (36.236) y decretos (21.000).

El hecho de que en la región se resolvieran más asuntos que los que entraron, supone que a 31 de diciembre de 2025 permanecían en trámite 38.280, un 5% menos. A nivel nacional, sin embargo, la pendencia se incrementó un 3,4%.

TASA DE LITIGIOSIDAD.

La tasa de litigiosidad en Cantabria en 2025 fue de 136,78 asuntos registrados por cada mil habitantes, inferior a la del conjunto de las comunidades autónomas, que se situó en 153,70. Por jurisdicciones, la litigiosidad en los juzgados laborales de Cantabria está por encima de la media nacional: 11,93 asuntos por cada mil cántabros, frente a 10,45 asuntos por cada mil españoles.

En el resto, la litigiosidad fue inferior a la del conjunto del país: en civil se situó en 61,54 asuntos frente a una media nacional de 66,93; en penal fue de 60,13 frente a 72,26, y en contencioso- administrativo, en 3,18 frente a 4,05.

La tasa de pendencia sigue estando en Cantabria por debajo de la media: 0,45 frente a 0,63. Y en todas las jurisdicciones es menor que la media del país: en civil, 0,52 frente a 0,81; en Penal 0,26 frente a 0,36, y en contencioso- administrativo 0,80 frente a 1,03.

En social también es menor a la media: 1,01 en Cantabria frente a 1,13 en España, pero es la jurisdicción con peor situación, ya que este indicador supone más del doble que la pendencia del conjunto de jurisdicciones (0,45 en Cantabria y 0,63 en España).

TASA CONGESTIÓN.

La tasa de congestión del conjunto de jurisdicciones se sitúa en Cantabria por debajo de la media de España. Así, al relacionar el total de asuntos por resolver -los que ya estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron- con los que se ventilan- el indicador cántabro es de 1,44, por debajo del 1,62 nacional.

De nuevo, la tasa de congestión en la jurisdicción social es más elevada y asciende a 2,03 (2,14 en España). En el resto de jurisdicciones, está en 1,51 en civil (frente a una media nacional de 1,81); 1,23 en penal (1,35) y 1,78 en contencioso-administrativo (2).

Cada miembro de la carrera judicial en Cantabria recibió durante 2025 una media de 1.015 asuntos (1.347 a nivel nacional), y dictó unas sentencias (331 a nivel nacional).

La Memoria del TSJC destaca el elevado número de procedimientos que recibe cada plaza de lo Social en Cantabria, que duplica el de la media del país (708 frente a 346). Del mismo modo, la respuesta de las seis plazas de lo Social ha dado lugar a un número de sentencias por juez que casi duplica las dictadas por magistrado español: 399,6 frente a 223,8.

DURACIÓN Y RECURSOS.

La duración media estimada de los procedimientos en primera instancia en Cantabria es de 6,2 meses, y en segunda instancia, de 6,6 meses; tiempos ligeramente inferiores a los de España, de 8,1 y 7,2 meses, respectivamente.

De las sentencias dictadas en Cantabria que fueron recurridas en apelación, se confirmaron el 70,1%, mientras que de las sentencias de órganos colegiados cántabros que se elevaron al Tribunal Supremo en casación se ratificaron casi el 92%.