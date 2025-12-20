El Laboratorio del CIFA obtiene la certificación ISO 9001:2015 de calidad

Archivo - Laboratorio del CIFA - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) del Gobierno de Cantabria ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2015 por parte de Bureau Veritas Certification, un reconocimiento que "avala la excelencia y fiabilidad" de sus sistemas de gestión y la calidad de los servicios analíticos que presta al sector primario cántabro.

Esta certificación se aplica al ámbito completo de trabajo del laboratorio, incluyendo el Análisis Físico Químico de aguas, tierras y de otros productos vegetales y alimentos, así como el Análisis de Sanidad Vegetal de muestras de diferentes orígenes.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado en nota de prensa que, con este "logro", el laboratorio se sitúa "a la vanguardia en términos de gestión de calidad, demostrando su compromiso con la mejora continua, la satisfacción de sus usuarios y la competencia técnica en sus procesos".

Ubicado en Camargo, se consolida como "pilar fundamental para el desarrollo rural de la región, ofreciendo servicios analíticos esenciales para la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria de Cantabria", ha subrayado, a la vez que ha destacado el "valor" de este reconocimiento para el sector primario regional.

Al respecto, Susinos ha insistido en la importancia de contar con un servicio de análisis con "garantía de calidad internacional", pues "tener un laboratorio certificado con este estándar internacional nos permite asegurar a nuestros agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias que los datos que reciben son de la máxima fiabilidad".

A su juicio, todo ello se traduce en "una mejor toma de decisiones para sus explotaciones, una mayor seguridad alimentaria y, en última instancia, en una mayor competitividad de nuestros productos cántabros en el mercado".

Por último, la titular de Desarrollo Rural ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la inversión en modernización y mejora de las infraestructuras y los recursos humanos del CIFA para continuar apoyando la investigación agraria y la calidad de la producción en la región.