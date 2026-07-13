Lafuente inaugurará en noviembre su almacén visitable de Heras

Inauguración del curso de verano 'Patrimonio y Cultura Material' de la UIMP - EUROPA PRESS

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El almacén visitable de Lafuente ubicado en el polígono industrial de Heras se inaugurará oficialmente en noviembre y en él se podrá ver el estudio de la artista Carmen Calvo, entre otras. La idea para este espacio es que acoja visitas guiadas.

Así lo ha avanzado el empresario y coleccionista José María Lafuente en el curso de verano 'Patrimonio y Cultura Material' que este lunes y martes celebra la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuyos participantes podrán visitar mañana este espacio de la mano del artista multidisciplinar y Premio Velázquez de Artes Plásticas, Antoni Miralda.

Según ha señalado Lafuente, el almacén visitable de Heras será inaugurado formalmente el 19 o 20 de noviembre, momento en el que estará completo.

Además, coincidirá con la segunda exposición que albergará el espacio abierto este junio 'Lafuente. Cultura Material', situado en la calle Lope de Vega de Santander, que cuenta con una planta expositiva y una biblioteca, que ya alberga más de 45.000 volúmenes aunque no visitable, donde el coleccionista pretende poner en marcha un proyecto para convertirla en "la más singular de España" en materia de arte moderno.

En cuanto a este espacio, ha indicado que en verano del próximo año mostrará la colección 'Etnografía de Cantabria', con más de 7.000 ítems (libros, piezas, fotografías, material gráfico...) organizados por temas como agricultura, pastoreo, pesca o casas. Aunque de cara a su exposición, ha dicho que se les dará "una vuelta" para crear "un relato". Se trata de una colección base de Fernando Gomarín, que Lafuente ha ido completando.

En su intervención, el empresario --cuyo archivo se expondrá en el futuro Centro Asociado del Museo Reina Sofía que se está construyendo en el edificio del Banco de España de la capital cántabra-- ha hecho un repaso de sus inicios en el coleccionismo y cómo ha ido creando su colección, así como confeccionando su concepto hasta llegar al término "cultura material", que contiene la comprensión y proyección cultural, histórica y patrimonial de los objetos.

En el acto de inauguración del curso han estado la presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, Elena García Botín, y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández.

El monográfico busca profundizar en la importancia de la cultura material para el conocimiento de la historia y la defensa y conservación del patrimonio histórico.