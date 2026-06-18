Laredo acoge la apertura de los Cursos de Verano UC, una "herramienta para acercar la Universidad a toda la región"

Laredo acoge la apertura de los Cursos de Verano UC - MARIA CASUSO

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo ha acogido este miércoles por la tarde el acto académico de apertura de la XLI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), "una herramienta para acercar la Universidad a toda la región", tal como los ha definido la rectora, Conchi López, en la inauguración.

En este sentido, esta cita marca el inicio de una programación que llevará la actividad universitaria a 16 municipios cántabros a través de cursos, conferencias y encuentros abiertos a la participación ciudadana.

La ceremonia, presidida por la rectora, ha dado el pistoletazo de salida a una de las ediciones más amplias de los últimos años. Hasta el próximo 19 de agosto se desarrollarán 57 cursos monográficos y 55 actividades culturales, que se repartirán por distintos puntos de la geografía regional, desde Campoo y Liébana hasta la costa oriental, consolidando una red que convierte a la universidad en un agente activo de la vida cultural y académica de la comunidad autónoma durante los meses estivales.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de la astrofísica Montserrat Villar Martín, del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (CSIC/INTA), quien ha presentado la ponencia 'Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra'.

En su intervención, de carácter divulgativo, ha realizado un recorrido por las distintas formas en que las civilizaciones han interpretado a lo largo de la historia los eclipses solares, un fenómeno astronómico que alcanzará su fase de totalidad el próximo 12 de agosto y que será visible desde Cantabria. "Nos ha mostrado cómo, durante siglos, estos acontecimientos fueron interpretados desde el miedo, la religión o la superstición, y cómo la curiosidad humana y el avance del conocimiento científico permitieron comprenderlos y explicarlos", ha destacado López.

La astrofísica ha resaltado que España es el lugar del mundo con mejores condiciones para presenciar el eclipse que tendrá lugar este verano, gracias a una combinación excepcional de factores como la trayectoria del fenómeno, las previsiones meteorológicas y la amplitud de las zonas desde las que podrá observarse. Esta circunstancia ha despertado un gran interés tanto entre aficionados a la astronomía como entre turistas y científicos procedentes de distintos países.

Según la rectora de la UC, la conferencia ha aportado "una magnífica reflexión sobre el valor de la ciencia, del pensamiento crítico y del conocimiento como herramientas para entender el mundo que nos rodea" y conecta con la filosofía de la universidad, que se ha consolidado como "un espacio donde conviven todas las formas de conocimiento, donde las ciencias y las humanidades se encuentran, dialogan y se enriquecen mutuamente para ayudarnos a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos".

López ha insistido también en la importancia de los Cursos de Verano de la UC, como herramienta para acercar la Universidad a toda la región. "Somos la Universidad de Cantabria. Y eso significa que nuestra vocación no se limita a los campus de Santander o Torrelavega. Nuestra responsabilidad es llegar a toda la región, estar presentes en sus municipios y acercar la formación, la cultura, la reflexión y el pensamiento crítico a todos los rincones de Cantabria", ha subrayado.

La ponencia de Villar ha sido seguida por las autoridades y representantes institucionales presentes, entre los que se encontraban el consejero de Universidades, Sergio Silva; la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra Arias; y la directora del Área de Cursos de Verano, Rosa Martín Rodríguez.

También han acudido Miguel González, alcalde de Laredo; María José González Revuelta, presidenta del Parlamento de Cantabria; Pedro Casares, delegado del Gobierno regional; y Emiliano Blanco Martí, delegado de Defensa en Cantabria. Además, varios diputados y vicerrectores y un amplio número de residentes de la localidad pejina pudieron disfrutar de varias piezas musicales interpretadas por la Coral Salvé de Laredo, dirigida por José Luis Ocejo.

MÁS DE 4.000 PARTICIPANTES EN LA PASADA EDICIÓN

La directora del Área de Cursos de Verano ha aprovechado el acto para poner de relieve los logros conseguidos en la edición de 2025, en la que participaron más de 4.000 personas, entre los cursos monográficos y las actividades culturales de acceso libre -conferencias, talleres, jornadas y conciertos-, cuya asistencia llegó a triplicar la de los propios cursos.

Martín ha agradecido la colaboración de los 16 ayuntamientos sede que en esta ocasión acogen las actividades, así como el apoyo del Gobierno de Cantabria. Además, ha subrayado la implicación de fundaciones, grupos de investigación y entidades del sector empresarial, cuya participación "contribuye de manera significativa al desarrollo y enriquecimiento de esta propuesta académica y cultural".

Además ha enfatizado que el objetivo de cara al futuro "es seguir avanzando y adaptándonos a las demandas de una sociedad en constante evolución", sin olvidar la importancia de innovar en las propuestas para "preservar su atractivo y llegar al mayor número posible de personas".

UN APOYO ESTRATÉGICO

Por su parte, el consejero de Universidades ha puesto en valor el modelo descentralizado de los Cursos de Verano, subrayando que la existencia de distintas sedes repartidas por el territorio constituye una de sus principales fortalezas, ya que permite acercar el conocimiento a la ciudadanía y "abre las puertas de lo académico" más allá de los espacios universitarios tradicionales. Por ese motivo, Silva ha considerado que los Cursos de Verano se han posicionado como "una prolongación de la oferta académica de la universidad durante la época estival".

También ha comentado que la UC representa "un apoyo estratégico" para la comunidad autónoma y desempeña un "papel fundamental" en su desarrollo educativo, social, cultural y económico. En este sentido, ha destacado la contribución de la institución a la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la transferencia de innovación al tejido productivo regional, además de su capacidad para atraer talento y dinamizar el territorio. "Hacer universidad es hacer Cantabria", ha sentenciado.

"Cantabria es una comunidad viva, con ganas de aprender y de liderar el conocimiento" ha subrayado.